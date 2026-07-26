Η αξιοποίηση του εδάφους, η τακτική της «καμένης γης» και η ενέδρα στα ορεινά περάσματα οδήγησαν σε μία από τις αποφασιστικότερες νίκες της Ελληνικής Επανάστασης.

Στις 26 Ιουλίου 1822, στα στενά των Δερβενακίων, ανάμεσα στην Κόρινθο και το Άργος, οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη προκάλεσαν συντριπτική ήττα στη στρατιά του Μαχμούτ Πασά Δράμαλη.

Η νίκη ανέκοψε την οθωμανική εκστρατεία για την ανακατάληψη της Πελοποννήσου και απομάκρυνε έναν άμεσο κίνδυνο για την επιβίωση της Επανάστασης.

Η προέλαση του Δράμαλη στην Πελοπόννησο

Ο Δράμαλης είχε περάσει στον Μοριά επικεφαλής μιας πολυάριθμης στρατιάς, με στόχο να καταστείλει την Επανάσταση, να ανακαταλάβει τα σημαντικότερα επαναστατικά κέντρα και να ενισχύσει τις οθωμανικές δυνάμεις στο Ναύπλιο.

Η ταχεία προέλασή του και η κατάληψη της Κορίνθου προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους επαναστάτες. Ο οθωμανικός στρατός έφθασε μέχρι την πεδιάδα του Άργους, πιστεύοντας ότι η ελληνική αντίσταση μπορούσε να καμφθεί γρήγορα.

Ο Κολοκοτρώνης, ωστόσο, απέφυγε την κατά μέτωπο αναμέτρηση με έναν αριθμητικά ισχυρότερο αντίπαλο. Αντίθετα, επέλεξε να τον αποδυναμώσει πριν από την τελική σύγκρουση.

Η στρατηγική της «καμένης γης»

Με εντολή του Κολοκοτρώνη, οι κάτοικοι απομάκρυναν τρόφιμα και ζώα, ενώ καταστράφηκαν καλλιέργειες και μέσα ανεφοδιασμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους Οθωμανούς.

Παράλληλα, η αντίσταση των Ελλήνων στην ακρόπολη του Άργους καθυστέρησε την πορεία του Δράμαλη. Η έλλειψη τροφίμων, νερού και ζωοτροφών άρχισε σύντομα να εξαντλεί τη στρατιά του, η οποία βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μια εχθρική και κατεστραμμένη περιοχή.

Όταν ο Δράμαλης αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο, ο Κολοκοτρώνης είχε ήδη προβλέψει την κίνησή του. Οι ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πλαγιές και τα στενά περάσματα των Δερβενακίων, από όπου ήταν αναγκασμένος να περάσει ο οθωμανικός στρατός.

Η ενέδρα στα στενά

Οι Έλληνες άφησαν τις οθωμανικές δυνάμεις να εισέλθουν στις στενωπούς και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ από τις γύρω πλαγιές. Το δύσβατο έδαφος περιόρισε τις κινήσεις του ιππικού και δεν επέτρεψε στον στρατό του Δράμαλη να αναπτυχθεί ή να αντιδράσει οργανωμένα.

Η μάχη εξελίχθηκε σε καταστροφή για τους Οθωμανούς. Άνδρες και άλογα εγκλωβίστηκαν στα περάσματα, ενώ οι μονάδες έχασαν τη συνοχή τους και υποχώρησαν άτακτα προς την Κόρινθο.

Στον Άγιο Σώστη διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Νικηταράς, ο οποίος απέκτησε μετά τις μάχες αυτές το προσωνύμιο «Τουρκοφάγος». Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης σημαντικές μορφές του Αγώνα, όπως ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας, ο Δημήτριος Πλαπούτας και ο Αναγνώστης Τσόκρης.

Δύο ημέρες αργότερα, στο Αγιονόρι, οι υποχωρούσες οθωμανικές δυνάμεις δέχθηκαν νέο ισχυρό πλήγμα.

Μια στρατηγική καμπή για την Επανάσταση

Οι οθωμανικές απώλειες υπολογίζονται σε χιλιάδες, αν και οι αριθμοί διαφέρουν ανάλογα με την ιστορική πηγή. Η στρατιά εγκατέλειψε όπλα, πυρομαχικά, ζώα και μεγάλο μέρος των εφοδίων της.

Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη έσωσε την Πελοπόννησο σε μια από τις κρισιμότερες στιγμές του Αγώνα. Η νίκη ενίσχυσε το ηθικό των επαναστατών και καθιέρωσε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως την κυρίαρχη στρατιωτική φυσιογνωμία της Επανάστασης.

Τα Δερβενάκια έμειναν στην Ιστορία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής υπεροχής: ο Κολοκοτρώνης αξιοποίησε το έδαφος, τον χρόνο και τις αδυναμίες του αντιπάλου, μετατρέποντας την αριθμητική μειονεξία των Ελλήνων σε αποφασιστικό πλεονέκτημα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

811: Διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα, μία από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις του Βυζαντίου με τη Βουλγαρική Αυτοκρατορία. Οι Βούλγαροι, υπό την ηγεσία του Κρούμου, νικούν τους Βυζαντινούς και σκοτώνουν τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α’. Ο Κρούμος αποκεφαλίζει τον Νικηφόρο και μετατρέπει το κρανίο του σε επαργυρωμένο κύπελλο, με το οποίο πίνει σε τελετές νίκης. Το γεγονός προκαλεί σοκ και τρόμο στην Κωνσταντινούπολη.

1822: Κατά τη μάχη στα Δερβενάκια, οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη διαλύουν το στρατό του Μαχμούτ Πασά Δράμαλη, ο οποίος είχε εισβάλει στην Πελοπόννησο με στόχο την καταστολή της Επανάστασης. Παράλληλα, στον Άγιο Σώστη, διαπρέπουν οι Νικηταράς, Δημήτριος Υψηλάντης, Παπαφλέσσας και Αναγνώστης Τσόκρης. Η νίκη θεωρείται στρατηγική καμπή για τον Αγώνα.

1847: Η Λιβερία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστάμενη η πρώτη δημοκρατική δημοκρατία στην Αφρική. Ιδρύεται από απελευθερωμένους σκλάβους και οργανώνεται με πρότυπο το Σύνταγμα των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τον Τζόζεφ Ρόμπερτς ως πρώτο πρόεδρο.

1908: Ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), με διαταγή του Γενικού Εισαγγελέα Τσαρλς Μποναπάρτη. Η ίδρυση του FBI σηματοδοτεί την απαρχή του σύγχρονου ομοσπονδιακού εγκληματολογικού ελέγχου στις ΗΠΑ και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

1925: Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με σκορ 2-1. Οι παίκτες φορούν φανέλες με τετράφυλλο τριφύλλι, που θα αντικατασταθεί το 1929 από τον δικέφαλο αετό, σύμβολο της προσφυγικής του ταυτότητας. Το παιχνίδι σηματοδοτεί την απαρχή της πορείας του συλλόγου στην ελληνική αθλητική ιστορία.

1936: Οι δυνάμεις του Άξονα, δηλαδή η Ναζιστική Γερμανία και η Φασιστική Ιταλία, αποφασίζουν την επίσημη παρέμβαση στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο υπέρ του στρατηγού Φράνκο. Η απόφαση θα ενισχύσει καθοριστικά τον εθνικιστικό στρατό και θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1944: Στην κατεχόμενη Αθήνα, δολοφονείται από την Ειδική Ασφάλεια η Ηλέκτρα Αποστόλου, στέλεχος του ΚΚΕ και σύμβολο του αντιστασιακού κινήματος και της γυναικείας χειραφέτησης. Είχε βασανιστεί άγρια πριν την εκτέλεσή της, αρνούμενη να αποκαλύψει ονόματα συντρόφων της.

1945: Υπογράφεται η Διακήρυξη του Πότσνταμ από τον Χάρι Τρούμαν, τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον Τσιανγκ Κάι-Σεκ, καθορίζοντας τους όρους της άνευ όρων παράδοσης της Ιαπωνίας. Η άρνηση της Ιαπωνίας οδηγεί στην απόφαση για ρίψη ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

1947: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν υπογράφει το National Security Act, με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Άμυνας, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων. Ο νόμος θεμελιώνει τη μεταπολεμική δομή ασφαλείας των ΗΠΑ εν μέσω Ψυχρού Πολέμου.

1948: Με εκτελεστικό διάταγμα 9981, ο Τρούμαν καταργεί τον φυλετικό διαχωρισμό στον στρατό των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα στους Αφροαμερικανούς στρατιώτες και ανοίγοντας τον δρόμο για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων.

1953: Ο Φιντέλ Κάστρο και οι αντάρτες του επιτίθενται στον στρατώνα της Μονκάδα στην Αβάνα, ξεκινώντας την κουβανική Επανάσταση. Αν και η επίθεση αποτυγχάνει, μετατρέπεται σε θρυλικό ορόσημο για την επανάσταση του 1959.

1956: Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, ανακοινώνει στην Αλεξάνδρεια την εθνικοποίηση της Διώρυγας του Σουέζ, προκαλώντας διεθνή κρίση και πολεμική αντίδραση από Βρετανία, Γαλλία και Ισραήλ. Το γεγονός σηματοδοτεί την έναρξη της Κρίσης του Σουέζ.

1963: Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ πλήττει τα Σκόπια στη Γιουγκοσλαβία, σκοτώνοντας 1.100 άτομα και αφήνοντας άστεγους δεκάδες χιλιάδες. Ακολουθεί διεθνής κινητοποίηση και παγκόσμια βοήθεια, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα.

1963: Στη λίμνη Αμβρακία, ανατρέπεται μηχανοκίνητη βάρκα με 35 προσκυνητές που κατευθύνονταν σε πανηγύρι. Σκοτώνονται 23 άτομα, κυρίως παιδιά. Η τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και τη χώρα.

1974: Παρά την υπογεγραμμένη ανακωχή στην Κύπρο, οι τουρκικές δυνάμεις ενισχύονται με νέες αποβιβάσεις στο λιμάνι της Κερύνειας, προετοιμάζοντας τη δεύτερη φάση της εισβολής και την κατοχή μεγάλου τμήματος του νησιού.

1990: Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος υπογράφει τον Νόμο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ADA), ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας και καθιερώνει ισότιμη πρόσβαση σε εργασία και δημόσιους χώρους.

1996: Ο Πύρρος Δήμας κατακτά χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, στην κατηγορία των 83 κιλών, με σύνολο 392,5 κιλά. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες Ολυμπιονίκες.

2016: Τζιχαντιστές πραγματοποιούν τρομοκρατική επίθεση σε εκκλησία στο χωριό Σεντ Ετιέν ντι Ρουβρέ στη Νορμανδία. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας αποκεφαλίζουν τον καθολικό ιερέα Ζακ Αμέλ, συγκλονίζοντας τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Γεννήσεις

1928 – Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick), Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γεννημένος στις 26 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, με έργα που ξεχώρισαν για τη ρηξικέλευθη εικαστική τους γλώσσα, την τελειομανία στη σκηνοθεσία και το διαχρονικά προκλητικό τους ύφος. Υπεύθυνος για αριστουργήματα όπως «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος», «Κουρδιστό Πορτοκάλι», «Η Λάμψη» και «Full Metal Jacket», ο Κιούμπρικ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα

1934 – Γιάννης Σπανός (Giannis Spanos), Έλληνας συνθέτης και πρωτοπόρος του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας στις 26 Ιουλίου. Διέγραψε διεθνή διαδρομή ξεκινώντας από το Παρίσι, όπου συνεργάστηκε με τη γαλλική μουσική σκηνή, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα και αποτελέσει βασικό εκφραστή του «Νέου Κύματος». Μελοποίησε Έλληνες και Γάλλους ποιητές, ενώ υπέγραψε σπουδαίες επιτυχίες όπως τις «Οδός Αριστοτέλους», «Σπασμένο καράβι», «Θα με θυμηθείς» και «Μια Κυριακή». Τα τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαίοι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή το 2019

1940 – Τόλης Βοσκόπουλος (Tolis Voskopoulos), Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ηθοποιός, γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου στην Κοκκινιά του Πειραιά, το δωδέκατο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας Μικρασιατών προσφύγων. Απαρνήθηκε την οικογενειακή παράδοση για να ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο, κάνοντας ντεμπούτο στο θέατρο το 1958. Καθιερώθηκε ως «Πρίγκιπας» του ελληνικού τραγουδιού χάρη στο μοναδικό στυλ, τη σκηνική του παρουσία και τη χαρακτηριστική φωνή του. Απέκτησε φανατικό κοινό ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως το «Αγωνία», ενώ πρωταγωνίστησε και στον κινηματογράφο και ανέβασε σημαντικές θεατρικές παραγωγές

1943 – Μικ Τζάγγερ (Mick Jagger), Άγγλος τραγουδιστής, μουσικός και συνθέτης, γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου στο Ντάρτφορντ του Κεντ. Εμβληματική μορφή του ροκ, ιδρυτικό μέλος και frontman των Rolling Stones, πρωταγωνίστησε για πάνω από έξι δεκαετίες στη διεθνή μουσική σκηνή, γράφοντας μαζί με τον Κιθ Ρίτσαρντς μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια («(I Can’t Get No) Satisfaction», «Angie», «Paint It Black»). Ξεχωρίζει για τη δυναμική σκηνική του παρουσία και τη χαρακτηριστική φωνή του, ενώ παραμένει σύμβολο αντισυμβατικότητας και αντοχής στο χρόνο

1945 – Έλεν Μίρεν, Αγγλίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για τον ρόλο της ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στην ταινία «The Queen». Ξεχωρίζει για την καριέρα της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με δυναμικές ερμηνείες σε κλασικούς και σύγχρονους ρόλους. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, με πολυάριθμες διακρίσεις όπως Emmy, Tony και BAFTA.

1959 – Κέβιν Σπέισι, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες «The Usual Suspects» και «American Beauty». Ξεχώρισε ως Φρανκ Άντεργουντ στη σειρά «House of Cards», ενώ αναδείχτηκε για το ταλέντο του στον κινηματογράφο και το θέατρο, με καριέρα γεμάτη έντονες ερμηνείες και διακρίσεις

1964 – Σάντρα Μπούλοκ, Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Blind Side». Ξεχώρισε σε εμπορικές επιτυχίες όπως «Speed», «Miss Congeniality» και «Gravity», με γνώρισμα τον δυναμισμό και το χιούμορ στους ρόλους της. Θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές γυναικείες παρουσίες του Χόλυγουντ, με πλούσια φιλανθρωπική δράση και πολυεπίπεδη παρουσία στον κινηματογράφο και την παραγωγή.

1967 – Τζέισον Στέιθαμ, Άγγλος ηθοποιός, διάσημος για τους ρόλους του σε ταινίες δράσης όπως οι σειρές «Transporter», «Crank» και «The Expendables». Ξεχώρισε για τα ακροβατικά του χωρίς κασκαντέρ και το σκληροτράχηλο ύφος του, ενώ θεωρείται σύμβολο του σύγχρονου action cinema με μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες όπως τα «The Mechanic» και «Fast & Furious»

Θάνατοι

1937 – Γκέρντα Τάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, πρωτοποριακή φιγούρα της πολεμικής φωτογραφίας και η πρώτη γυναίκα φωτορεπόρτερ που σκοτώθηκε καλύπτοντας πολεμικό μέτωπο. Υιοθέτησε το ψευδώνυμο «μικρή κόκκινη αλεπού» και απαθανάτισε με θάρρος τη φρίκη του Ισπανικού Εμφυλίου για την εφημερίδα «Ce Soir» των Παρισίων. Υπήρξε σύντροφος και επαγγελματική συνεργάτις του Ρόμπερτ Κάπα, ενώ οι αφοπλιστικά ανθρώπινες ασπρόμαυρες φωτογραφίες της αποκάλυψαν τον ρεαλισμό του πολέμου και την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Έχασε τη ζωή της στα 26 της, όταν καταπλακώθηκε από τανκ κατά τη Μάχη του Μπρουνέτε, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της δημοσιογραφίας

1952 – Εβίτα Περόν, Αργεντινή πολιτικός, εμβληματική Πρώτη Κυρία της Αργεντινής και σύζυγος του προέδρου Χουάν Περόν. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για τον ακτιβισμό της υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων και για την κοινωνική της προσφορά προς τους φτωχούς μέσω του Ιδρύματος Εβίτα Περόν. Ενέπνευσε με το πάθος και τη λαϊκή απήχησή της, ενώ λατρεύτηκε ως λαϊκή ηρωίδα και σύμβολο κοινωνικής δικαιοσύνης. Απεβίωσε σε ηλικία μόλις 33 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στην πολιτική και πολιτιστική ιστορία της Αργεντινής

1953 – Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, γνωστός ως «Μαύρος Καβαλάρης» για την ηρωική του δράση στους Βαλκανικούς Πολέμους και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Υπήρξε καθοριστικός ηγέτης στο επαναστατικό κίνημα του 1922 που οδήγησε στην πτώση της μοναρχίας και υπηρέτησε ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε τρεις κρίσιμες μεταπολεμικές περιόδους. Διακρίθηκε για το ήθος του, τη συμβολή του στην εθνική συμφιλίωση και τη φροντίδα προς τους πρόσφυγες, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία

1992 – Τζένη Καρέζη, Ελληνίδα ηθοποιός, από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπητές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Με εμβληματικές ερμηνείες σε ταινίες όπως «Λόλα» και «Τζένη Τζένη», διακρίθηκε για τις δραματικές και κωμικές της ικανότητες. Η καριέρα της ήταν συνυφασμένη με σπουδαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς, ενώ υπήρξε σύμβολο δυναμισμού και ήθους. Η Τζένη Καρέζη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό, πρωτοπορώντας και στην παραγωγή θεατρικών έργων και μένοντας αξέχαστη στο ελληνικό κοινό

Ερμοκράτης, Ερμόλαος, Ιερουσαλήμ, Παρασκευή, Παρασκευάς, Παράσχος, Ωραιοζήλη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την προστασία των Μαγκρόβιων Οικοσυστημάτων

Ημέρα της Εσπεράντο