Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται τη θερινή περίοδο οι δυνάμεις της πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος, μια περιοχή με αρκετές ιδιαιτερότητες που αυξάνουν το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής.

Η προετοιμασία ξεκίνησε από νωρίς, την περασμένη άνοιξη, ενώ με αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών Αγίου Όρους, κλιμάκιο του στρατού προχώρησε σε ελέγχους του δασικού οδικού δικτύου το οποίο τους χειμερινούς μήνες υφίσταται μεγάλες φθορές, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Στα σημεία όπου απαιτούνταν παρεμβάσεις έγιναν βελτιώσεις με ισοπεδωτή γαιών και φορτηγά, ενώ παράλληλα ελέγχθηκαν τα σημεία υδροληψίας και οι υδατοδεξαμενές.

«Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά διότι έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του χειμώνα, η δασική και χορτολιβαδική βλάστηση ήταν πολύ πυκνή», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών, αντιπύραρχος Βασίλειος Ψαλτίδης. Ο ίδιος αναφέρει ότι κάθε μοναστήρι περιπολεί στην περιοχή του και περιποιείται τη δική του έκταση, με καθαρισμούς σε συνεννόηση με την πυροσβεστική. Επιπλέον λαμβάνονται μέτρα πυρασφάλειας μέσα στα μοναστήρια και ελέγχονται τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, οι δεξαμενές και τα συστήματα πυρανίχνευσης με τους ανιχνευτές μέσα στα δωμάτια, τα ερμάρια με τα εργαλεία και το υδροδοτικό δίκτυο. Κάποιες μονές, μάλιστα, έχουν προμηθευτεί υδροφόρα οχήματα, μικρά ή μεγάλα, τα οποία συντηρούνται ώστε να συμβάλουν στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι μοναχοί εκπαιδεύονται σε θέματα πυρόσβεσης, ενώ φέτος έγιναν και δύο ασκήσεις στο Άγιον Όρος: μία στην Ιερά Μονή Ιβήρων και μία στη Μονή Βατοπεδίου, όπου από πέρσι ιδρύθηκε με ΦΕΚ πυροσβεστικό εθελοντικό κλιμάκιο. «Το κλιμάκιο απαρτίζεται από 23 άτομα, εθελοντές μοναχούς, πιστοποιημένους από το σώμα μας, και από άλλους εθελοντές, όπως εργάτες που δουλεύουν στο μοναστήρι και συνδράμουν τα μέγιστα. Εκπαιδεύσεις γίνονται κάθε χρόνο και όσες φορές ζητηθεί. Υπάρχουν, μάλιστα, κάποιοι που μας ζητούν να τους εκπαιδεύουμε κάθε μήνα», λέει χαρακτηριστικά. Η εκπαίδευση αφορά αρχικά την επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τον τρόπο αντίδρασης σε κάθε πιθανό σενάριο.

Οι ιδιαιτερότητες της μοναστικής πολιτείας

Σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες της μοναστικής πολιτείας, ο κ. Ψαλτίδης αναφέρεται στις είκοσι μονές και τα πολλά ιερά κελιά που βρίσκονται διάσπαρτα στη χερσόνησο, στο τοπογραφικό της ανάγλυφο με μεγάλες υψομετρικές διαφορές από το βόρειο ως το νότιο τμήμα της, αλλά και στην παρουσία μεταλλευμάτων στο υπέδαφος του βόρειου τμήματος. Στην περιοχή αυτή, όπως αναφέρει, πέφτουν συχνά κεραυνοί, λόγω των οποίων ξεσπούν πυρκαγιές.

Επιπλέον σχολιάζει ότι είναι δύσκολο να ελεγχθούν οι επισκέπτες που κυκλοφορούν και συμπληρώνει ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς από αναμμένο τσιγάρο. Επ’ αυτού του ζητήματος, υπήρξε πρόνοια και επικοινωνία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών Αγίου Όρους με τον ιδιοκτήτη των αγιορείτικων γραμμών και σε κάθε δρομολόγιο των πλοιαρίων το κοινό ενημερώνεται ότι από την 1η Μαΐου, οπότε ξεκινά η αντιπυρική περίοδος ώς τις 31 Οκτωβρίου που ολοκληρώνεται, απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς στη χερσόνησο του Άθω. Το ηχογραφημένο μήνυμα μεταδίδεται σε διάφορες γλώσσες: στην ελληνική, την αγγλική, τη ρωσική, τη ρουμανική και τη σερβική.

Ασπίδα προστασίας από τα drones

Ασπίδα προστασίας από τις φωτιές στο Άγιον Όρος δημιουργούν, άλλωστε, τα drones. Ήδη, η Μονή Βατοπεδίου έχει μεριμνήσει για την επιτήρηση της περιοχής από ιδιωτικό drone σε 24ωρη βάση, δημιουργήθηκε βάση ετοιμότητας drones στη Σκήτη του Αγίου Δημητρίου, που ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου, και θα τοποθετηθεί μία κάμερα με τρεις ανιχνευτές καπνού σε περιοχή ευθύνης της Μονής Χιλανδαρίου. «Με τις ενέργειες αυτές αναμένεται να βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Θα είναι καλύτερο και για εμάς να έχουμε μια άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς και αυτό αναμένεται να μειώσει σε μεγάλο ποσοστό τους χρόνους αντίδρασης, βελτιώνοντας θεαματικά το έργο της πυρόσβεσης», τονίζει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών.

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση στην Αθωνική Χερσόνησο εξελίσσεται ομαλά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετώπισε κάποια περιστατικά, ενώ εκτός από τις πυρκαγιές παρεμβαίνει για διασώσεις και σε ορειβατικά περιστατικά καθώς δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες που επιχειρούν να ανέβουν στην κορυφή στο όρος Άθως, σε υψόμετρο 2033 μέτρων.