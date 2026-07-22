Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Φερών προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος σε ανάρτησή του στο Facebook, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξαφνική και έντονη χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής, σποροπαραγωγής, κηπευτικών και φασολιών, καθώς και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, με τις καρυδιές να έχουν πληγεί ιδιαίτερα.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης τiς πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.

Σημειώνεται πως από το νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Έβρου μεταξύ των οποίων η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η πρόκληση σημαντικών ζημιών