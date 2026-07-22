Ο καιρός παρουσιάζει θεαματική μεταβολή τις επόμενες ώρες, καθώς το κύμα ζέστης υποχωρεί και ο υδράργυρος σημειώνει πτώση που θα φτάσει έως και τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Η υποχώρηση των θερμών αέριων μαζών ακολουθεί ένα θερμό επεισόδιο κατά το οποίο ο υδράργυρος έφτασε τους 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, τους 42 βαθμούς στη Σπάρτη και τους 41 βαθμούς στον Αυλώνα. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, η αισθητή θερμοκρασία άγγιξε τοπικά τους 47 με 48 βαθμούς.

Ωστόσο, η μετάβαση στις χαμηλότερες θερμοκρασίες συνοδεύεται από έντονη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, την Παρασκευή αναμένεται ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, το οποίο προκύπτει από τη σύγκρουση των δροσερότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια με τις ξηρότερες μάζες της ατμόσφαιρας.

Ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τη Λαμία και βορειότερα. Ο ίδιος εστίασε την προσοχή του στις παράκτιες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Μπουρίνια, πτώση της θερμοκρασίας και βελτίωση από το Σαββατοκύριακο

Παράλληλα, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επεσήμανε την παρουσία επικίνδυνων καταιγίδων, ξαφνικών ανέμων και κεραυνών κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής από το δεύτερο μισό της ημέρας, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από λουόμενους και σκάφη στη θάλασσα.

Η αισθητή δροσιά θα γίνει εμφανής το Σάββατο, με τον Βόλο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την Αττική να κινείται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, η απομάκρυνση της σκόνης και η μείωση της υγρασίας θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα.

Τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν σταδιακά προς το Αιγαίο, με τον καιρό να επανέρχεται σε καλοκαιρινά πλαίσια από την Κυριακή, συνοδεία ισχυρών βοριάδων.