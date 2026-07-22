Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση του φορτηγού πλοίου με το επιβατηγό οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ στο λιμάνι της Σούδας, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των ζημιών που υπέστη το φορτηγό.

Στο οπτικό υλικό, που δημοσίευσε το Flashnews.gr, διακρίνεται η παραμορφωμένη λαμαρίνα του φορτηγού πλοίου, η οποία έχει υποστεί έντονη στρέβλωση από τη σύγκρουση. Η ζημιά φαίνεται να επεκτάθηκε και στο εσωτερικό του πλοίου, καθώς μεταλλικά τμήματα χτύπησαν ένα από τα φορτηγά που βρίσκονταν στο γκαράζ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το φορτηγό πλοίο ήταν αδειοδοτημένο για τη μεταφορά φορτίων ειδικής κατηγορίας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετέφερε φορτηγά με υγραέριο, πίσσα και τριφύλλι.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ναυτικού ατυχήματος, καθώς, υπό διαφορετικές συνθήκες, η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε πολύ πιο επικίνδυνο συμβάν, με σοβαρές συνέπειες για επιβάτες, πληρώματα και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης

Για το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο πλοία.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.