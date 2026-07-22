Με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, αποχαιρετά σταδιακά τη χώρα ο καύσωνας, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι από αύριο το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να γίνεται αισθητά πιο ήπιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης, ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μυστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς.

Αποπνικτική η κατάσταση στην Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες στην Αττική, αλλά και σε αρκετά μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Αυλώνα Αττικής, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στο κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία παρέμεινε στους 36 βαθμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Η Λιβαδειά έφτασε επίσης τους 41,1 βαθμούς, η Χαλκίδα τους 39,7, η Μυτιλήνη τους 39,6 και η Καλαμάτα τους 38,5 βαθμούς Κελσίου.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο

Από την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, πάντως, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει αισθητά, καθώς οι συνθήκες καύσωνα θα υποχωρήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.

Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα προσφέρουν ανάσα δροσιάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βόρειους ανέμους 3 έως 4 μποφόρ το πρωί. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.