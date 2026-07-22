Στις 23 Ιουλίου 2018, η Ελλάδα βίωσε τη φονικότερη πυρκαγιά της σύγχρονης ιστορίας της. Η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Νταού Πεντέλης εξαπλώθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα προς τον Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Η ημέρα είχε αρχίσει με ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο στην Κινέτα, στη δυτική Αττική, όπου είχαν ήδη κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το απόγευμα, όμως, ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά στην ανατολική Αττική. Μέσα σε περίπου 100 λεπτά, οι φλόγες διένυσαν τη διαδρομή από το σημείο έναρξης έως τη θάλασσα, διασχίζοντας τη Λεωφόρο Μαραθώνος και εισβάλλοντας στον πυκνοδομημένο παραθεριστικό οικισμό.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι δυτικοί άνεμοι στις ακτές της ανατολικής Αττικής είχαν μέση ταχύτητα 60 έως 70 χιλιομέτρων την ώρα, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 90. Στη Ραφήνα η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ η σχετική υγρασία ήταν μόλις 19%, συνθήκες που ευνόησαν την εκρηκτική εξάπλωση της φωτιάς.

Κάτοικοι και παραθεριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις φλόγες χωρίς να έχει δοθεί οργανωμένη εντολή απομάκρυνσης. Πολλοί εγκλωβίστηκαν στα σπίτια ή στα αυτοκίνητά τους, καθώς οι στενοί δρόμοι, τα αδιέξοδα και η κυκλοφοριακή συμφόρηση περιόρισαν τις δυνατότητες διαφυγής. Άλλοι έτρεξαν προς τη θάλασσα, όπου παρέμειναν επί ώρες περιμένοντας βοήθεια. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκατοντάδες κατοικίες και οχήματα καταστράφηκαν.

Η τραγωδία ανέδειξε σοβαρές δυσλειτουργίες στον κρατικό μηχανισμό. Στο επίκεντρο της έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας βρέθηκαν η απουσία οργανωμένης εκκένωσης, ο ανεπαρκής συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, η διαχείριση της κυκλοφορίας, οι καθυστερήσεις στη μετάδοση κρίσιμων πληροφοριών και οι επιχειρησιακές αποφάσεις για την κατανομή των δυνάμεων. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες πολιτών και στελεχών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αποτύπωσαν τη σύγχυση και την αδυναμία διαχείρισης της καταστροφής.

Η δικαστική διερεύνηση διήρκεσε χρόνια. Τον Ιούνιο του 2025, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ενόχους δέκα κατηγορουμένους. Σε τέσσερα πρώην ανώτατα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας επιβλήθηκε εκτιτέα ποινή πέντε ετών χωρίς αναστολή, ενώ στους υπόλοιπους καταδικασθέντες δόθηκε αναστολή.

Με την απόφαση 694/2026, ο Άρειος Πάγος κατέστησε αμετάκλητη την ενοχή των τεσσάρων που είχαν προσφύγει. Η υπόθεση επιστρέφει στο Εφετείο μόνο για να εξεταστεί το αίτημα αναγνώρισης του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τρεις από αυτούς και, ενδεχομένως, να επανακαθοριστούν οι ποινές τους.

Οκτώ χρόνια αργότερα, η 23η Ιουλίου παραμένει ημέρα μνήμης για τους 104 ανθρώπους που χάθηκαν. Η τραγωδία στο Μάτι αποτελεί παράλληλα διαρκή υπενθύμιση της ανάγκης για έγκαιρη ενημέρωση, οργανωμένα σχέδια απομάκρυνσης και σαφή συντονισμό των υπηρεσιών όταν ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

776 π.Χ.: Αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, εγκαινιάζοντας μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που θα αποτελέσει πρότυπο για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς.

811: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ καταλαμβάνει τη βουλγαρική πρωτεύουσα Πλίσκα, καθώς και το ταμείο του χάνου Κρούμου. Λίγες ημέρες αργότερα θα σκοτωθεί στη μάχη του Βαρμπίτσου, μία από τις πιο ταπεινωτικές ήττες της Βυζαντινής Ιστορίας.

1821: Η Μονεμβασιά παραδίδεται στους Έλληνες επαναστάτες ύστερα από συμφωνία με τους Οθωμανούς. Η απελευθέρωση της ιστορικής πόλης ενισχύει ηθικά την Επανάσταση και κατοχυρώνει στρατηγικό πλεονέκτημα στην Πελοπόννησο.

1825: Ο Ελληνικός Στόλος επιτυγχάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Μεσολογγίου, επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό της πόλης και παρατείνοντας την αντίστασή της κατά την πρώτη πολιορκία από τους Οθωμανούς.

1833: Με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Η μονομερής αυτή ενέργεια προκαλεί ένταση στις σχέσεις των δύο Εκκλησιών.

1903: Η Ford Motor Company πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο, το μοντέλο Α, στην τιμή των 750 δολαρίων. Η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 45 χλμ./ώρα και σηματοδοτεί την αρχή της μαζικής αυτοκίνησης στις ΗΠΑ.

1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας επιστρέφει στην Αθήνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, όπου κατέκτησε το χρυσό στο άλμα άνευ φοράς. Ο λαός τον υποδέχεται πανηγυρικά στον σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου.

1914: Η Αυστροουγγαρία αποστέλλει τελεσίγραφο στη Σερβία με αφορμή τη δολοφονία του διαδόχου Φραγκίσκου Φερδινάνδου. Το γεγονός αυτό θα σταθεί η αφορμή για την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου λίγες ημέρες αργότερα.

1942: Ξεκινά η λειτουργία του στρατοπέδου εξόντωσης Τρεμπλίνκα στην κατεχόμενη Πολωνία. Στο κέντρο αυτό θα βρουν τον θάνατο σχεδόν 900.000 Εβραίοι, στο πλαίσιο του Ολοκαυτώματος από τους Ναζί.

1952: Ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ηγείται του στρατιωτικού πραξικοπήματος που οδηγεί στην ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ και στην εγκαθίδρυση δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Θα εξελιχθεί σε εμβληματικό ηγέτη του αραβικού κόσμου.

1953: Αρχίζει στο Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για κατασκοπεία. Θα καταδικαστεί σε θάνατο και θα εκτελεστεί τον Αύγουστο.

1957: Γεννιέται στο Νιου Τζέρσεϊ ο Νίκος Γκάλης, που θα γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Η καριέρα του θα κορυφωθεί με το Ευρωμπάσκετ του 1987, φέρνοντας το άθλημα στην καρδιά των Ελλήνων.

1974: Πνιγμένη στο αίμα της Κύπρου, η χούντα της Αθήνας καταρρέει. Σε ιστορική σύσκεψη αποφασίζεται η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι και ξεκινά η περίοδος της Μεταπολίτευσης. Την ίδια μέρα, παραιτείται ο διορισμένος πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Σαμψών και τη θέση του αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κληρίδης.

1996: Πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ηθοποιός-σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Με 42 ταινίες, οι περισσότερες εμπορικές επιτυχίες, και προσωπική απήχηση χωρίς προηγούμενο, καθιερώθηκε ως η «Εθνική Σταρ».

2007: Καναντέρ της Πυροσβεστικής συντρίβεται στα Στύρα Εύβοιας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων. Η συντριβή συγκλονίζει το πανελλήνιο.

2011: Η Έιμι Γουάινχαουζ, μία από τις πιο ταλαντούχες φωνές της γενιάς της, βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο, σε ηλικία 27 ετών. Γίνεται μέλος του λεγόμενου «Club 27», μαζί με άλλους μουσικούς που πέθαναν νέοι.

2018: Η Ελλάδα βιώνει μία από τις πιο τραγικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της. Καταστροφικές πυρκαγιές ξεσπούν σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με εστίες στην Κινέτα και την Καλλιτεχνούπολη, ωστόσο η ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται κυρίως στο παραθαλάσσιο Μάτι. Μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες μετατρέπουν ολόκληρες γειτονιές σε στάχτη, αφήνοντας πίσω τους 104 νεκρούς και 172 τραυματίες, ενώ χιλιάδες σπίτια καταστρέφονται ολοσχερώς και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής και οικιστικής έκτασης παραδίδονται στη φωτιά.

Γεννήσεις

1911 – Στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και λογοτεχνικός κριτικός (πραγματικό όνομα: Ιωάννης Χατζηανδρέας). Γεννημένος στο Κάιρο, υπήρξε από τις πιο σημαντικές φωνές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας με κύριο έργο του την εμβληματική τριλογία μυθιστορημάτων «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Η ζωή και το έργο του επηρεάστηκαν από την αριστερή ιδεολογία, τη Μέση Ανατολή και τη σύγχρονη ιστορία, ενώ το όνομά του είναι ταυτισμένο με τον αγώνα για πολιτισμό και ελευθερία

1957 – Νίκος Γκάλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννημένος στις ΗΠΑ. Θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής και μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Υπήρξε ο άνθρωπος-σύμβολο που ανέδειξε το άθλημα στην Ελλάδα, οδηγώντας την Εθνική ομάδα σε ιστορικές επιτυχίες και αλλάζοντας τη μοίρα του ελληνικού αθλητισμού. Αναγνωρισμένος για το αστείρευτο ταλέντο του, εντάχθηκε στο Hall of Fame της FIBA και το Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

1965 – Σλας (Slash, κατά κόσμον Σωλ Χάντσον – Saul Hudson), Βρετανοαμερικανός κιθαρίστας και εμβληματικό μέλος των Guns N’ Roses, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1965 στο Λονδίνο. Διεθνούς φήμης για το εκρηκτικό του στυλ και το χαρακτηριστικό του ύφος, έγινε γνωστός παγκοσμίως στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως ο κιθαρίστας των Guns N’ Roses με τα riff σε τραγούδια όπως το «Sweet Child o’ Mine» και το «November Rain». Μετά την αποχώρησή του το 1996 λόγω διαφωνιών με τον Axl Rose, δημιούργησε το συγκρότημα Slash’s Snakepit και αργότερα τους Velvet Revolver. Έχει επίσης διακριθεί ως solo καλλιτέχνης συνεργαζόμενος με κορυφαία ονόματα της ροκ σκηνής. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της σύγχρονης μουσικής

1969 – Σωτήρης Καλυβάτσης, Έλληνας παρουσιαστής και ηθοποιός, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του ’90 παρουσιάζοντας εκπομπές όπως το «Κομφούζιο» και το «Α.Μ.Α.Ν.», ενώ έχει συμμετάσχει και σε γνωστά τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο χιούμορ του και την παρουσία του στην ψυχαγωγία

1979 – Άντα Λιβιτσάνου, Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα. Έγινε γνωστή από τηλεοπτικές σειρές όπως η «Λόλα», αλλά και από τη συμμετοχή της σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου, διατηρώντας ενεργή παρουσία στην καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή

1986 – Χρήστος Τούσης (Tus), Έλληνας ράπερ, γεννημένος στην Πάργα. Καλλιτέχνης με έντονη παρουσία στη ραπ σκηνή, με δισκογραφία από το 2007 και αρκετές συνεργασίες. Έγινε γνωστός για το σατιρικό ύφος του και την κοινωνική κριτική μέσα από τους στίχους του, ενώ έχει απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση για αμφιλεγόμενα τραγούδια του

Θάνατοι

1996 – Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τραγουδίστρια και θεατρική επιχειρηματίας, γνωστή ως «εθνική σταρ» της Ελλάδας. Γεννημένη στο Μαρούσι στις 20 Ιουλίου 1934, υπήρξε η δημοφιλέστερη πρωταγωνίστρια της εγχώριας σκηνής, με καριέρα που περιλάμβανε 42 κινηματογραφικές ταινίες και σπουδαίες θεατρικές παραγωγές. Βραβεύτηκε με το Α’ Βραβείο Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη «Μανταλένα» και πρωταγωνίστησε σε θεατρικά όπως «Καμπαρέ», «Εβίτα» και «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Ο θάνατός της από καρκίνο στις 23 Ιουλίου 1996 συγκλόνισε το πανελλήνιο, επισφραγίζοντας τη διαχρονική της επιρροή στον ελληνικό πολιτισμό

2011 – Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse), Αγγλίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια. Ξεχώρισε για τη βαθιά, εκφραστική κοντράλτο φωνή της και το εκλεκτικό της στυλ στη μουσική, συνδυάζοντας σόουλ, τζαζ και rhythm & blues. Έγινε παγκοσμίως γνωστή με τα άλμπουμ «Frank» και κυρίως με το «Back to Black» (2006), το οποίο της χάρισε πέντε βραβεία Γκράμι – ρεκόρ για Βρετανίδα καλλιτέχνιδα σε μία διοργάνωση. Τα τραγούδια της όπως «Rehab» και «Back to Black» σημάδεψαν τη σύγχρονη ποπ μουσική, ενώ το ιδιαίτερο στιλ της επηρέασε ισχυρά τη μόδα και την ποπ κουλτούρα. Η ταραχώδης προσωπική της ζωή και οι εθισμοί της απασχόλησαν το κοινό και τα ΜΜΕ. Πέθανε στις 23 Ιουλίου 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ