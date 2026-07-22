Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης, με έμφαση στις οικογένειες, υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε επτά Δήμους με σημαντικούς πληθυσμούς Ρομά, μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά. Οι παρεμβάσεις αφορούν τέσσερις Δήμους της δυτικής Θεσσαλονίκης (Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά και Χαλκηδόνος), δύο Δήμους της Ημαθίας (Βέροιας και Νάουσας) και τον Δήμο Σερρών. Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων ανέρχεται συνολικά σε 3 εκατ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων (2-4 ετών), παιδιών (4-12 ετών) και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις των δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού Ευόσμου, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος, Βέροιας, Ηρωικής Πόλης Νάουσας και Σερρών. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή ολιστικής στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση νηπίων, παιδιών και των οικογενειών τους, η παροχή εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η ενδυνάμωση των γονέων στον ρόλο τους και η καλλιέργεια της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με την αξιοποίηση σταθερών και κινητών μονάδων παρέμβασης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνουν βιωματικά και δημιουργικά εργαστήρια, θερινά κατασκηνωτικά προγράμματα και θα παρέχονται υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας με συνεχή υποστήριξη της σχολικής φοίτησης. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη συμβουλευτική και ενδυνάμωση των γονέων με στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής και την προώθηση θετικών προτύπων ανατροφής. Οι δράσεις αυτές θα πλαισιώνονται από υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής μέριμνας, από διεπιστημονική ομάδα στήριξης.

Σε δηλώσεις της, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι στόχος των παρεμβάσεων σε αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου κατοικεί σημαντικός αριθμός Ρομά, είναι να αναπτυχθούν δράσεις για την ενίσχυση νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας και γονέων, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη και η ενδυνάμωση των κοινοτήτων Ρομά. «Οι παρεμβάσεις μας εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά 2021 – 2030 και είναι εναρμονισμένες με τα αντίστοιχα Τοπικά Σχέδια των Δήμων. Αποτελούν, δε, μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την οποία αξιοποιούμε σημαντικούς πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας. Πρόκειται για σημαντικές δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την οποία ως διοίκηση της Περιφέρειας θωρακίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, στήνοντας ένα δίχτυ προστασίας για τους συμπολίτες μας οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη», σημείωσε.