Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές στα Ιωάννινα λόγω της εξαφάνισης του 14χρονου Αχμέντ Γκαμάλ, αιγυπτιακής καταγωγής που ζούσε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή.

Τα ίχνη αγοριού χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, περίπου στις 18:30.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 19 Ιουλίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος έχει ύψος ένα μέτρο και 67 εκατοστά, είναι αδύνατος και έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη βερμούδα, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του καλείται να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, στον αριθμό 11600 που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.