Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Υπό την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασαν χθες Τρίτη (21/07) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας για το επόμενο 24ωρο.

Ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για το ενδεχόμενο φωτιάς.

Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού η Αττική και τέσσερις ακόμη περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη 22 Ιουλίου προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Αττική,

Βοιωτία,

Φθιώτιδα,

Αργολίδα,

Κορινθία

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε επτά περιφέρειες

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) προβλέπεται επίσης για τις εξής περιοχές:

Αρκαδία,

Λακωνία,

Αιτωλοακαρνανία,

Αχαΐα,

Φωκίδα,

Εύβοια,

Καρδίτσα,

Λάρισα,

Μαγνησία,

Σποράδες,

Τρίκαλα,

Κιλκίς,

Θεσσαλονίκη,

Ρόδος

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος τίθεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων (ΓΕΕΘΑ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβασης όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα είναι τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.