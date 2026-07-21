Νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου αργά το βράδυ της Τρίτης.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το άψυχο σώμα του βρήκαν τα παιδιά του, τα οποία πήγαν στον επαγγελματικό χώρο που διατηρούσε.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

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