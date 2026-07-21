Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό πλοίο «Έλυρος» συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.», σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρή τραγωδία.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης, με τα δύο πλοία να πλησιάζουν επικίνδυνα μέχρι την αναπόφευκτη πρόσκρουση.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το επιβατηγό «Έλυρος», το οποίο μόλις είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων με προορισμό τον Πειραιά, να συγκρούεται με το φορτηγό «Ιωσήφ Κ.», το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε ελιγμούς πρόσδεσης.

Η δεξιά πλευρά της πλώρης του επιβατηγού χτύπησε την αριστερή πλευρά της πλώρης του φορτηγού πλοίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο τελευταίο.

Οι περίπου 100 επιβάτες του «Έλυρος» παρακολούθησαν έντρομοι τη σύγκρουση, ενώ επικράτησε αναστάτωση και στα δύο πληρώματα.

Το φορτηγό μετέφερε και βυτιοφόρα καυσίμων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το «Ιωσήφ Κ.» μετέφερε 89 οχήματα, μεταξύ των οποίων και 14 βυτιοφόρα με καύσιμα, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας του συμβάντος.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν σημειώθηκε διαρροή καυσίμων ούτε προκλήθηκε πυρκαγιά.

Το «Έλυρος» είχε αναχωρήσει με περίπου 100 επιβάτες, 32 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 74 φορτηγά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τον Πειραιά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Ο ναύαρχος ε.α. Νίκος Σπανός επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για την απόδοση ευθυνών, τονίζοντας πως θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως οι επικοινωνίες μεταξύ των πλοίων και οι οδηγίες που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών σημείωσε ότι τόσο η αναχώρηση του επιβατηγού όσο και ο ελιγμός του φορτηγού πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από τις λιμενικές αρχές, γεγονός που αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης.

«Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», τόνισε ο υπουργός.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών των πληρωμάτων.

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους, το «Έλυρος» έλαβε άδεια να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον Πειραιά, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το βράδυ.

Για το συμβάν έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι τυχόν ευθύνες για το ατύχημα.