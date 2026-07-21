Πρώην βατραχάνθρωπος που υπηρέτησε και στην κρίση των Ιμίων καταγγέλλει ότι το κράτος δεν του αναγνωρίζει τα διπλά ένσημα, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι έχει 10 χρόνια προϋπηρεσίας αντί για 20.

Ο 56χρονος Τάσος Χατζαντώνης, μιλώντας στο OPEN, είπε ότι το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά και άλλα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων.

«Εγώ πήγα εθελοντής για να βοηθήσω την πατρίδα μου», είπε και περιέγραψε το εύρος της εκπαίδευσης που απαιτείται για τους άνδρες των ΟΥΚ.

«Είναι το μοναδικό σώμα που συνδυάζει βουνό, αέρα και θάλασσα. Ξεκινάς από το βουνό, σε παίρνει το ελικόπτερο, πέφτεις από τις 28.000 πόδια, βγαίνεις στη θάλασσα, επιχειρείς υποβρυχίως και ολοκληρώνεις την αποστολή», δήλωσε στο OPEN. «Έχω πέσει με αλεξίπτωτο, έχω σπάσει οκτώ σπονδύλους, έχω μετατόπιση κρανίου, κάταγμα στην κλείδα, στο ισχίο, στον μηρό και το ποσοστό αναπηρίας μου είναι μηδέν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, δήλωσε πως όταν απευθύνθηκε σε εργατολόγο, πληροφορήθηκε ότι τα χρόνια υπηρεσίας του είχαν υπολογιστεί ως απλά και όχι ως διπλά.

«Ο δικηγόρος μου είπε ότι, αν αναγνωρίζονταν τα διπλά ένσημα, θα άλλαζε η ασφαλιστική μου κλίμακα. Αντί γι’ αυτό, θα πάρω μειωμένη σύνταξη», είπε, αναφέροντας ότι «δεν είμαι ο μόνος. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν γίνεται να υπηρετείς σε ένα από τα δυσκολότερα σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων και το κράτος να μην αναγνωρίζει αυτή την υπηρεσία… Δεν ζητώ κάτι παράλογο. Ζητώ να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια».