Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο νεαρός που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 54χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος και του γιου του στην Κρεμαστή της Ρόδου.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν, με σύμφωνη γνώμη, την προφυλάκισή του, απορρίπτοντας το αίτημά του να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για πέντε πράξεις, με βαρύτερη εκείνη της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αντιμετωπίζει ακόμη κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία, οπλοχρησία, καθώς και για κλοπή τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση.

Η αρχή της έντασης και τα μπουκάλια μπύρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που επικαλείται ο τοπικός Τύπος, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε από περιστατικά στο μίνι μάρκετ του 54χρονου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε γίνει αντιληπτός κατά το προηγούμενο διάστημα να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόντα από την επιχείρηση.

Το απόγευμα της 16ης Ιουλίου, ο καταστηματάρχης εντόπισε τον νεαρό στην πλατεία της Κρεμαστής και του ζήτησε να μην πλησιάσει ξανά την επιχείρησή του.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να έριξε τη μοτοσικλέτα του 54χρονου στο έδαφος και να τον απείλησε κρατώντας ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, όμως η ένταση δεν σταμάτησε εκεί.

Το δεύτερο και αιματηρό επεισόδιο

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν νέα κλήση για σοβαρό επεισόδιο στην οδό Δαιδάλου.

Στο σημείο εντόπισαν τον κατηγορούμενο να αιμορραγεί από το δεξί φρύδι, ενώ ο 54χρονος έφερε σοβαρό τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερή παλάμη.

Ο καταστηματάρχης είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Οι αστυνομικοί τού τοποθέτησαν αυτοσχέδια περίδεση τύπου τουρνικέ, προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Από τη συμπλοκή φέρεται να τραυματίστηκε και ο γιος του 54χρονου, ο οποίος κατέθεσε ότι δέχθηκε χτύπημα με το μαχαίρι κάτω από το στήθος, όταν προσπάθησε να βοηθήσει τον πατέρα του. Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου παρέμειναν για παρακολούθηση.

Το μαχαίρι με τα ίχνη αίματος

Κατά τις έρευνες στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χωράφι κοντά στην κατοικία του κατηγορουμένου ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Σύμφωνα με το τοπικό δημοσίευμα, το μαχαίρι είχε συνολικό μήκος 34 εκατοστά και λάμα μήκους 20 εκατοστών, πάνω στην οποία υπήρχαν ίχνη που έμοιαζαν να είναι πρόσφατο αίμα.

Το αντικείμενο κατασχέθηκε ως πειστήριο, ενώ δείγματα αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

«Δέχθηκα πρώτος επίθεση»

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, είχε δεχθεί πρώτος επίθεση από τον 54χρονο και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με τον καταστηματάρχη, τον γιο του και ένα ακόμη άτομο, οι οποίοι φέρονται, όπως ισχυρίστηκε, να κρατούσαν ξύλα και να του πετούσαν πέτρες.

Ανέφερε ακόμη ότι πήρε το μαχαίρι για να προστατεύσει τον ίδιο και τον πατριό του, υποστηρίζοντας πως οι τραυματισμοί προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αμυντικών κινήσεων. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

Μήνυση κατά πατέρα και γιου

Πριν από την απολογία του, ο κατηγορούμενος υπέβαλε έγκληση σε βάρος του καταστηματάρχη και του γιου του, ζητώντας να ερευνηθούν για σωματική βλάβη και αυτοδικία. Ζήτησε επίσης να ταυτοποιηθεί το τρίτο άτομο που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος του.

Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν οι καταγγελίες που υπέβαλε ο προσωρινά κρατούμενος.