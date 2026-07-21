Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού τίθεται η Θεσσαλονίκη, καθώς ο πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς οδηγεί σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας σε μεγάλες δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία πεζών, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και κάθε άλλου τροχοφόρου στο Σέιχ Σου, καθώς και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, της Θέρμης και του Πανοράματος.

Η απόφαση ελήφθη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, καθώς η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Η απαγόρευση αφορά το τμήμα του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, γνωστού ως Σέιχ Σου, το οποίο περικλείεται από:

την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης,

την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής,

την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη.

Παράλληλα, κλειστές για το κοινό θα παραμείνουν:

η δασική έκταση και το Δασόκτημα Ωραιοκάστρου,

το Δασόκτημα Πανοράματος, από τον Χώρο Δασικής Αναψυχής «Πλατανάκια» έως το Σκοπευτήριο,

η δασική περιοχή της Θέρμης, κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο και το Δασόκτημα Ισενλί.

Συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Η προσωρινή απαγόρευση επιβάλλεται προληπτικά, με στόχο να περιοριστεί κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή να δυσκολέψει την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες καθιστούν τις δασικές εκτάσεις εξαιρετικά ευάλωτες, ακόμη και από μία σπίθα ή μία απρόσεκτη ανθρώπινη ενέργεια.

Οι πολίτες καλούνται να μην επιχειρούν να εισέλθουν στις συγκεκριμένες περιοχές κατά τη διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό, φωτιά ή ύποπτη δραστηριότητα κοντά σε δασική έκταση, πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική.