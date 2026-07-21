Στα… κόκκινα αναμένεται να φτάσει σήμερα ο υδράργυρος στην Αττική, όμως οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς συνεχίζουν να στέκονται αγέρωχοι μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκτελώντας κανονικά τα καθήκοντά τους, παρά τις ακραίες συνθήκες που έχει προκαλέσει το κύμα καύσωνα το οποίο πλήττει τη χώρα.

Το ισχυρό κύμα ζέστης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Πέμπτη 23/7.

Στην πλατεία Συντάγματος, οι Εύζωνες εξακολουθούν να παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τηρώντας με απόλυτη συνέπεια το τελετουργικό της Προεδρικής Φρουράς, παρά την αφόρητη ζέστη που επικρατεί.

Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αξιωματικός υπηρεσίας βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους, προσφέροντάς τους παγωμένο νερό και απομακρύνοντας τον ιδρώτα από τα πρόσωπά τους, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η καταπόνηση από τον καύσωνα.