Οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας σε παρτίδα φιλέτου κοτόπουλου από συγκεκριμένο προμηθευτή, ενώ θετικοί στο ίδιο βακτήριο βρέθηκαν και δύο εργαζόμενοι καταστήματος εστίασης στη Λαμία, όπου είχαν καταγραφεί τα σχετικά κρούσματα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στην Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων, επιβεβαιώθηκε ότι το κοτόπουλο φιλέτο της συγκεκριμένης παρτίδας ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας. Παράλληλα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι δύο εργαζόμενοι σε επιχείρηση εστίασης της πόλης, στην οποία είχαν εντοπιστεί περιστατικά, βρέθηκαν επίσης θετικοί.

Την ίδια ώρα, το ρεπορτάζ του LamiaReport αναφέρει ότι σαλμονέλα έχει εντοπιστεί και σε ολόκληρο κοτόπουλο της ίδιας εταιρίας. Παράλληλα, εκκρεμούν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα καταστήματα εστίασης, στα οποία είχαν καταναλώσει κοτόπουλο άτομα που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου επιβεβαιώθηκε ότι νοσούσαν από σαλμονέλωση. Από όλες τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν ληφθεί και δείγματα από τους εργαζόμενους.

Μετά τα ευρήματα των ελέγχων στη Λαμία, έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μονάδα στη Μακεδονία από όπου προήλθε η παρτίδα που διαπιστώθηκε ότι ήταν μολυσμένη. Πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται τόσο στο εκτροφείο όσο και στο παρασκευαστήριο. Στόχος είναι να διαπιστωθεί μέσω των δειγμάτων αν υπήρξαν και άλλες μολυσμένες παρτίδες, πέρα από εκείνη που διατέθηκε στη Λαμία.

Το θετικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγραφεί επίσημα κανένα νέο περιστατικό σαλμονέλας στη Λαμία. Παράλληλα, η αγορά του κοτόπουλου, παρά το ισχυρό πλήγμα που έχει δεχθεί, εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Ωστόσο, επαγγελματίες του κλάδου ανέφεραν στο LamiaReport ότι η ζήτηση για κοτόπουλο έχει μειωθεί κατακόρυφα, επισημαίνοντας πως το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις εστίασης. Για τον λόγο αυτό ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε επίσημες και επώνυμες ανακοινώσεις σχετικά με τις παρτίδες που έχουν ελεγχθεί και αποσυρθεί ή πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά, ώστε να μη θίγονται επιχειρήσεις που δεν προμηθεύονται προϊόντα από τη συγκεκριμένη εταιρία και των οποίων τα προϊόντα δεν έχουν καταναλωθεί από κάποιο άτομο που νόσησε το προηγούμενο διάστημα από σαλμονέλα.