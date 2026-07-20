Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην παλιά εθνική οδό Χανίων–Κισσάμου, στο ύψος του Καλαμακίου. Το ατύχημα συνέβη όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, μέλη δύο οικογενειών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι τέσσερις από τους οκτώ τραυματίες πήραν εξιτήριο, καθώς από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν δεν προέκυψε κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χανίων. Ειδικότερα, οι τρεις νοσηλεύονται στη Θωρακοχειρουργική Κλινική, ενώ ένας ακόμη στη Β΄ Χειρουργική Κλινική.

Από τους τέσσερις νοσηλευόμενους, οι δύο είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και οι άλλοι δύο περίπου 50 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.