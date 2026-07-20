Έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία των πολιτών από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως σημειώνεται στη σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την πρόσφατη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 39 με 40°C.

Ήδη από την Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 °C με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα πνιγηρή και δυσάρεστη, καθιστώντας άμεση την ανάγκη της ορθής ενημέρωσης και καθοδήγησης του κοινού στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας.

Συμπτώματα

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

Δυνατός πονοκέφαλος

Ατονία και αίσθημα κόπωσης

Τάση για λιποθυμία

Πτώση της αρτηριακής πίεσης

Ναυτία και έμετοι

Ταχυπαλμία

Σοβαρά συμπτώματα (Θερμοπληξία):

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (άνω των 40,5°C)

Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα (χωρίς εφίδρωση)

Ξηρή και πρησμένη γλώσσα

Ζάλη, σύγχυση και παραλήρημα

Ταχύπνοια και σπασμοί

Απώλεια συνείδησης

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Τα άτομα σε κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες:

ηλικιωμένοι

μωρά και μικρά παιδιά

έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες

άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον

άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.)

άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο)

άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Τα άτομα αυτά καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στη ζέστη.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης