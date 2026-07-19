Σε ασφυκτικό κλοιό ζέστης εισέρχεται η χώρα, καθώς ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού εντείνεται και αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο επόμενο διήμερο. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 41°C. Η αποκλιμάκωση του φαινομένου τοποθετείται από την Πέμπτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, οι πιο δύσκολες ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν το θερμό κύμα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του.

Οι θερμότερες ημέρες του καύσωνα

Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, όμως οι θερμοκρασίες κινούνται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά διαμερίσματα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ σε πεδινές περιοχές και σε σημεία που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικά ακόμη και 40 βαθμοί Κελσίου.

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες έχουν καλύψει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με εξαίρεση τη βορειοανατολική Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα, η σημαντική εξασθένηση των ανέμων ευνοεί την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές. Στο ανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες του θερμού επεισοδίου. Σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται πιθανό να καταγραφούν ακόμη και 41°C.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας προβλέπονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα, αρκετά νησιά θα βιώσουν θερμοκρασίες 38 έως 39 βαθμών και σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, το αίσθημα δυσφορίας θα είναι ιδιαίτερα έντονο.

Δροσιά στα σιντριβάνια αναζητούν τουρίστες

Με βεντάλιες, ομπρέλες για τον ήλιο και νερά προσπαθούν oι τουρίστες να πάρουν μια ανάσα από τον καύσωνα που κάνει από σήμερα «ποδαρικό» στη χώρα.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το Σύνταγμα όπου μικροί και μεγάλοι δροσίζονται στο σιντριβάνι της πλατείας.

Η ζέστη είναι ήδη έντονη, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 36°C στην πρωτεύουσα και συνεχίζει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας το επίσημο ποδαρικό του πρώτου καύσωνα για φέτος.

Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και την Τετάρτη, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να φτάνει τους 40 με 41 βαθμούς.

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, θα αρχίσει σταδιακά να μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία από τα βόρεια. Οι πρώτες καταιγίδες αναμένονται στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στις βορειότερες περιοχές η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί.

Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού αναμένεται την Πέμπτη. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, γεγονός που θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Παρότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υψηλά επίπεδα (Κατηγορία 3).

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, καθώς και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Αντίστοιχα αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος και σε περιοχές της Κρήτης.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του καύσωνα, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Έκκληση του ΙΣΑ για τήρηση των μέτρων προστασίας

Με αφορμή την έλευση του ισχυρού καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια όλα τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών προβλημάτων υγείας που προκαλούν οι ακραίες θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, τις εγκυμονούσες, αλλά και όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία, άπνοια και έντονη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Ο ΙΣΑ εφιστά επίσης την προσοχή σε όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, κυρίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, δήλωσε:

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες».

Οι βασικές οδηγίες προστασίας

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες:

Να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.

Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 11:00 και 17:00.

Να καταναλώνουν άφθονο νερό και χυμούς, αποφεύγοντας το αλκοόλ, την καφεΐνη και τα βαριά γεύματα.

Να φορούν ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Να κάνουν χλιαρά ντους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.

Να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωση και δροσιά ηλικιωμένων και ασθενών.

Να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες, όταν η θερμοκρασία δεν υποχωρεί κάτω από τους 32°C.



Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Τα βασικά σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν θερμοπληξία είναι:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος.

Δέρμα κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο.

Γρήγοροι και δυνατοί παλμοί.

Έντονος πονοκέφαλος.

Ζάλη και αίσθημα αποπροσανατολισμού.

Ναυτία.

Σύγχυση ή δυσκολία συγκέντρωσης.

Πιθανή απώλεια συνείδησης.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα

Σε περίπτωση θερμοπληξίας: