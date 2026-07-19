Η ψηφιακή πλατφόρμα MyStreet περνά στην επόμενη φάση της, διευρύνοντας τον ρόλο της από ένα εργαλείο ελέγχου της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων σε μια ευρύτερη ψηφιακή υποδομή για την οργάνωση και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου.

Όταν παρουσιάστηκε, ο βασικός στόχος του MyStreet ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας στις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων και η δυνατότητα των πολιτών να γνωρίζουν ποιες επιχειρήσεις διαθέτουν νόμιμες άδειες, αλλά και να αναφέρουν εύκολα περιπτώσεις αυθαίρετων καταλήψεων ή υπερβάσεων.

Πλέον, η πλατφόρμα αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς με τον νέο νόμο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) δημιουργείται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης το Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταχώρησης Σημείων Πρόσβασης και Θέσεων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Το νέο μητρώο θα διασυνδεθεί με το MyStreet και με το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο αναφοράς για κρίσιμες υποδομές προσβασιμότητας.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζει τη σημασία της νέας αυτής εξέλιξης, σημειώνοντας: «Το MyStreet αποτυπώνει την ουσία του ψηφιακού μετασχηματισμού: η τεχνολογία να επιστρέφει ως απτό κοινωνικό όφελος και να προστατεύει τον δημόσιο χώρο. Με τη δημιουργία του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου, η πλατφόρμα εξελίσσεται σε ένα ουσιαστικό εργαλείο καθημερινότητας για τα άτομα με αναπηρία, χαρτογραφώντας για πρώτη φορά με ακρίβεια τις υποδομές προσβασιμότητας σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η ενσωμάτωση δεδομένων για τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της βιώσιμης κινητικότητας. Στόχος μας είναι ο πολίτης να μην είναι απλός θεατής, αλλά ενεργός συμμέτοχος στη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στις γειτονιές μας. Φέρνουμε λύσεις που κάνουν τις πόλεις πιο λειτουργικές, δίκαιες και φιλικές για όλους, υπηρετώντας το κεντρικό όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα κράτος πιο σύγχρονο, που βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής».

Στην πράξη, μέσω του νέου μητρώου, οι δήμοι όλης της χώρας θα μπορούν να καταχωρούν στοιχεία για υποδομές όπως θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, ράμπες, σημεία εισόδου δημόσιων κτιρίων, διαβάσεις πεζών και άλλες εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

Η συγκέντρωση των δεδομένων αυτών σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα αναμένεται να διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι θα μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα διαθέσιμες υποδομές προσβασιμότητας. Παράλληλα, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αποκτήσουν για πρώτη φορά μια συνολική και επικαιροποιημένη εικόνα για την κατάσταση των υποδομών αυτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, το MyStreet επεκτείνει τις λειτουργίες του και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στη νέα έκδοση της πλατφόρμας θα ενσωματωθεί η δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τους δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι σταθμοί λειτουργούν και ποιοι είναι διαθέσιμοι τη στιγμή που τους χρειάζονται.

Η αρχική λειτουργία της εφαρμογής συνεχίζεται, με τους πολίτες να έχουν πρόσβαση μέσω διαδραστικού χάρτη στις ενεργές παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων. Μπορούν να βλέπουν τα ακριβή όρια κάθε άδειας και, εφόσον διαπιστώνουν υπέρβαση ή αυθαίρετη κατάληψη, να υποβάλλουν άμεσα αναφορά από το κινητό τους τηλέφωνο.

Οι αναφορές διαβιβάζονται αυτόματα στον αρμόδιο δήμο μέσω του Μητρώου Καταχώρησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, επιτρέποντας ταχύτερη αξιολόγηση και αποτελεσματικότερο έλεγχο, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της υπόθεσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του MyStreet εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείου βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Η προσέγγιση αυτή είχε ήδη αποτυπωθεί και στο MyCoast, όπου τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία των παραλιών και την ενίσχυση της διαφάνειας στις παραχωρήσεις του αιγιαλού, και πλέον μεταφέρεται στον αστικό χώρο.

Η λογική πίσω από τις νέες αυτές εφαρμογές είναι ότι ο πολίτης δεν αποτελεί απλώς αποδέκτη μιας ψηφιακής υπηρεσίας, αλλά ενεργό συμμέτοχο στη λειτουργία και την προστασία του δημόσιου χώρου. Η πρόσβαση στην πληροφορία, η δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές δημιουργούν ένα νέο μοντέλο συμμετοχής, με στόχο πιο λειτουργικές, προσβάσιμες και βιώσιμες πόλεις.

Κατά την ίδια προσέγγιση, ο δημόσιος χώρος αντιμετωπίζεται ως κοινό αγαθό, η προστασία και η αποτελεσματική διαχείριση του οποίου απαιτούν αξιόπιστα δεδομένα και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η συγκέντρωση και αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών επιτρέπει στην Πολιτεία και στους δήμους να σχεδιάζουν καλύτερα τις υποδομές και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών.