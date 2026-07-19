Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται και σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους, καθώς τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής της εκπτωτικής περιόδου. Η συμμετοχή, ωστόσο, είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα και οι πολίτες καλό είναι να ενημερώνονται εκ των προτέρων για το ωράριο λειτουργίας τους.

Βάσει της νομοθεσίας, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00. Παρόλα αυτά, κάθε τοπικός εμπορικός σύλλογος έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί διαφορετικό ωράριο. Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η πρόταση αφορά λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, οι αλυσίδες λιανικής και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να εξυπηρετούν το κοινό έως τις 20:00.

Οι έμποροι ευελπιστούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση των ημερών θα δώσει σημαντική ώθηση στις πωλήσεις, καθώς η θερινή εκπτωτική περίοδος θεωρείται από τις σημαντικότερες του έτους για την πορεία του λιανεμπορίου.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα κρατήσουν αρκετούς καταναλωτές μακριά από τα εμπορικά καταστήματα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνθρωποι της αγοράς αναμένουν ότι η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα θα σημειωθεί νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ήλιου, όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο υποφερτές.

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στις εκπτώσεις

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας υπενθυμίζει ότι κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Ως προγενέστερη θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά το διάστημα των 30 ημερών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Η παρουσίαση της έκπτωσης μπορεί να γίνεται:

με ποσοστό έκπτωσης,

με συγκεκριμένο ποσό μείωσης,

με αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής,

με διαγραφή της αρχικής τιμής και εμφάνιση της νέας.

Απεργιακές κινητοποιήσεις την ίδια ημέρα

Η σημερινή Κυριακή συνοδεύεται και από πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και ζητά, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Εξαιτίας της κινητοποίησης, δεν αποκλείεται ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις να επηρεαστούν ως προς τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.