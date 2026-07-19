Πριν ακόμη φτάσει στην κορύφωσή του, το νέο κύμα καύσωνα έχει αρχίσει να ανεβάζει επικίνδυνα τον υδράργυρο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να δείχνουν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη. Ήδη από το Σάββατο σημειώθηκαν τιμές που άγγιξαν και ξεπέρασαν τους 39 βαθμούς, ενώ έκανε την εμφάνισή του και το πρώτο 40άρι του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Κόνιτσα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,4 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες του Σαββάτου

Μετά την Κόνιτσα, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Σπάρτη με 39,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στους 38,9 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία τόσο στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου όσο και στα Φάρσαλα.

Στα Τρίκαλα, τη Σκάλα Μεσσηνίας, την Κάτω Αχαΐα και το Λουτράκι οι μετρήσεις έδειξαν 38,8 βαθμούς, ενώ στους 38,7 βαθμούς διαμορφώθηκε η θερμοκρασία στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας, τη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και την Τύρια Ιωαννίνων.

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, εκτιμά ότι την Κυριακή ο υδράργυρος θα κινηθεί ακόμη υψηλότερα, καθώς σε πολλές περιοχές θα καταγραφούν θερμοκρασίες με «39» μπροστά, ενώ στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εμφανιστούν περισσότερα 40άρια.

Στις νησιωτικές περιοχές οι συνθήκες θα είναι κάπως πιο ήπιες, ωστόσο η εξασθένηση των ανέμων, που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στα πελάγη, σε συνδυασμό με την αυξημένη σχετική υγρασία, αναμένεται να εντείνει σημαντικά το αίσθημα δυσφορίας.

Οι δυσκολότερες ημέρες του καύσωνα προβλέπεται να είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα η ζέστη θα επιμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Η αισθητή υποχώρηση του καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα τοποθετείται χρονικά για την Πέμπτη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Κυριακή 19/7

Για την Κυριακή 19 Ιουλίου, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 33 βαθμούς στις Κυκλάδες, τους 35 με 37 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού η μέγιστη τιμή θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 4 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 με 39 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους – νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος, με βόρειους ανέμους 4 έως 5 μποφόρ και κατά τόπους πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 20/7

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοανατολικά ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 33 με 34 βαθμούς στις Κυκλάδες, τους 35 με 37 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, όπου κατά τόπους θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 21/7

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και έως το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Παράλληλα, θα ευνοηθεί η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τετάρτη 22/7

Η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 με 34 βαθμούς στις Κυκλάδες, τους 35 με 37 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, όπου κατά τόπους θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια και σταδιακά στα κεντρικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Παροδικά θα ευνοηθεί και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά και στη νότια νησιωτική χώρα θα εξακολουθήσει να διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.