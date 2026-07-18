Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εύβοια, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή της Επισκοπής, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν προληπτικά το χωριό και να κατευθυνθούν προς τη Βρύση, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Ειδικότερα, λίγο πριν εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Επισκοπής, το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Σύμφωνα με το evima στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κύμη, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου, καθώς και πυροσβέστες που έχουν σπεύσει από τη Χαλκίδα. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να εξακριβώσει τα αίτιά της.

Σημειώνεται ότι για τη σημερινή ημέρα η συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς έχει ενταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 3.