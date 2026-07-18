Νέα δεδομένα προκύπτουν για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 23χρονου μοτοσικλετιστή. Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η μοτοσικλέτα του 23χρονου συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο σε διασταύρωση της περιοχής. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο νεαρός αναβάτης εκτινάχθηκε από το δίκυκλο, με αποτέλεσμα να υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 23χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ κινούνταν από τον παράδρομο και εισήλθε στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, έχοντας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πράσινο σηματοδότη.

Την ίδια ώρα, ο μοτοσικλετιστής κινούνταν επί της οδού Λαγκαδά και περνούσε κάθετα τη διασταύρωση, επίσης με πράσινο φανάρι, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο οι πράσινοι σηματοδότες ανάβουν ταυτόχρονα και για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και ερευνά όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Στο σημείο του δυστυχήματος βρισκόταν ήδη μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία είχε μεταβεί για τη διαχείριση άλλου περιστατικού. Έτσι, οι διασώστες έφτασαν στον τραυματία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τη σύγκρουση.

Οι διασώστες προχώρησαν στη διασωλήνωση του 23χρονου επί τόπου και στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο νεαρός μοτοσικλετιστής υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του.