Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, όταν φορτηγό που εκτελούσε εργασίες μετακόμισης προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, στη συμβολή της οδού Δεσποτάτου Μυστρά.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η κολόνα έσπασε και κόπηκε στη μέση, με μεγάλο τμήμα της να παραμένει κρεμασμένο πάνω από το οδόστρωμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Βασιλείου Μακεδόνος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Στο σημείο βρίσκεται εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο πραγματοποιεί την κοπή και την απομάκρυνση της κατεστραμμένης κολόνας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η αντικατάστασή της.