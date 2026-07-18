Περιπέτεια για Ελβετό περιπατητή στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά όταν χθες το βράδυ έχασε τον προσανατολισμό του κατά την διάρκεια πεζοπορίας του στο μονοπάτι Ε4 και ζήτησε βοήθεια μέσω του 112.

Πρόκειται για 52χρονο τουρίστα ο οποίος χθες, στις 8 το βράδυ, ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι έχει χαθεί σε μονοπάτι δυτικά του φαραγγιού. Η σύζυγος επικοινώνησε με τις Αρχές, που την ενημέρωσαν ότι πρέπει να καλέσει ο ίδιος αφού υπάρχει η δυνατότητα, ώστε να γίνει γεωεντοπισμός.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην οποία συμμετείχαν 2 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης και 5 πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 3ης ΕΜΑΚ.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, διήρκεσε όλη την νύχτα, ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, οπότε και οι διασώστες επέστρεψαν τον 52χρονο στα Σφακιά ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.