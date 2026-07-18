Η σημαντικότερη άνοδος της θερμοκρασίας για τον Ιούλιο αναμένεται να εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος παρουσιάζει τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για την εξέλιξη του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως επισημαίνει, το διάστημα από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου θα είναι το θερμότερο του μήνα, με το αποκορύφωμα να αναμένεται κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 37 και 40 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν ακόμη υψηλότερες τιμές.

«Τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το θερμότερο “άγγιγμα” του Ιουλίου φαίνεται να έρχεται στο διάστημα 19–22 Ιουλίου, με κορύφωση κυρίως Δευτέρα–Τρίτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες ανεβαίνουν σε επίπεδα 37–40°C, ενώ τοπικά εμφανίζονται ακόμη υψηλότερα σενάρια», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο χαρακτηρισμός του φαινομένου ως καύσωνα πρέπει να γίνεται με προσοχή.

«Ωστόσο, ο ορισμός του καύσωνα πληρούται οριακά και όχι παντού, γιατί οι ελάχιστες θερμοκρασίες, ακόμη και στις πιο “ύποπτες” περιοχές, δεν παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για πολλές συνεχόμενες ημέρες. Δηλαδή υπάρχει έντονη ζέστη την ημέρα, αλλά η νυχτερινή θερμοκρασία δεν δείχνει την ίδια επιμονή που θα χαρακτήριζε ένα σοβαρό και παρατεταμένο επεισόδιο καύσωνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις 23 με 24 Ιουλίου αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

«Μετά τις 23–24 Ιουλίου φαίνεται σαφής υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η νέα άνοδος που διακρίνεται προς τα τέλη του μήνα φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, ασθενέστερη από το πρώτο θερμό κύμα».

Η πρόγνωση για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Λαμία

Για την Αθήνα, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι το θερμό διάστημα θα διαρκέσει έως περίπου τις 21 με 22 Ιουλίου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχει καθαρό σήμα για 39–40°C», ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αυξημένες, χωρίς όμως να δημιουργούν συνθήκες παρατεταμένης νυχτερινής επιβάρυνσης. Από τις 23 Ιουλίου και μετά προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στη Θεσσαλονίκη, η κορύφωση του θερμού κύματος τοποθετείται γύρω στις 20 με 21 Ιουλίου, με τις μέγιστες να φτάνουν περίπου τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως μετά αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τις 23 με 24 Ιουλίου, ενώ υπάρχει και πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας ή βροχοπτώσεων γύρω στις 24 με 25 Ιουλίου.

Η Λάρισα συγκαταλέγεται στις θερμότερες περιοχές της χώρας κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις 20 και 21 Ιουλίου. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι εδώ οι συνθήκες προσεγγίζουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά καύσωνα, ωστόσο η διάρκειά του δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς μετά τις 22 με 23 Ιουλίου προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν παραμένουν τόσο υψηλές ώστε να γίνεται λόγος για ιδιαίτερα επιβαρυμένο πολυήμερο επεισόδιο.

Η Λαμία εμφανίζει το ισχυρότερο θερμικό σήμα, με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 20 με 21 Ιουλίου. Πρόκειται για την περιοχή όπου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο χαρακτηρισμός «καύσωνας» προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα. Ωστόσο, και εδώ η διάρκεια του φαινομένου εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, καθώς μετά τις 22 με 23 Ιουλίου αναμένεται σημαντική αποκλιμάκωση.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς συνοψίζει την εικόνα των προγνωστικών μοντέλων:

«Το διάστημα 19–22 Ιουλίου φαίνεται να είναι το πιο θερμό του μήνα, με αιχμή κυρίως στη Λαμία, τη Λάρισα και δευτερευόντως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο όρος “καύσωνας” μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή και τοπικά, αλλά η εικόνα δεν παραπέμπει σε ισχυρό, γενικευμένο και πολυήμερο καύσωνα. Μετά τις 23–24 Ιουλίου η θερμοκρασία υποχωρεί, ενώ η επόμενη άνοδος προς το τέλος του μήνα φαίνεται ηπιότερη».