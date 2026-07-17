Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες στην περιοχή Κολυρεικες παράγκες στον Πύργο Ηλείας,

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Νωρίτερα, η κατάσταση είχε κριθεί ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς σε κοντινή απόσταση από το πύρινο μέτωπο υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που έθεσε αμέσως τις αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Λόγω της επικικότητας της φωτιάς, στις 18:18 ενεργοποιήθηκε το 112, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 17, 2026

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 4 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για σήμερα ήταν ήδη υψηλός, σύμφωνα με το Ηλεία Live.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύτιμη είναι και η συνδρομή του δήμου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.



Στο σημείο σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο για να ερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.