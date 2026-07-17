Στιγμές ανησυχίας και αναστάτωσης έζησαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, όταν αντίκρισαν ένα μεγάλο ψάρι να κολυμπά σε απόσταση αναπνοής από την ακτή. Ο απρόσμενος «επισκέπτης» έφτασε σχεδόν μέχρι την άμμο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των λουομένων, οι οποίοι στην αρχή πίστεψαν έντρομοι ότι πρόκειται για καρχαρία.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέγραψαν το σκηνικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το σχετικό βίντεο, που αποτυπώνει το θαλάσσιο ον να κινείται νωχελικά στα ρηχά νερά, έγινε αμέσως viral.

Τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών

Παρά τον αρχικό φόβο, τα νέα είναι καθησυχαστικά για τους λάτρεις της θάλασσας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα lerosnews.gr, το συγκεκριμένο καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, της οικογένειας Triakidae.



Τα είδη αυτά είναι ευρύτερα γνωστά στην Ελλάδα ως γαλέοι και θεωρούνται εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Αν και η παρουσία τους τόσο κοντά στην ξηρά ξαφνιάζει, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού, καθώς το ζώο πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του ή αναζητούσε τροφή.



Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media – Δείτε το βίντεο: