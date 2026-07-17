Σε τροχιά έντονου κύματος ζέστης εισέρχεται η χώρα, με την κορύφωση να αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα, όταν ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπονται κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης, συνοδευόμενη από πιθανές βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια και κεντρικά.

Η πρόγνωση Κολυδά: Δύο διαδοχικές φάσεις στον καιρό

Σύμφωνα με την ανάλυση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες χωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις.

Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της ζέστης, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κορυφώνονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, αλλά και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς.

Οι περιοχές που εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό φορτίο είναι η Λάρισα και η Λαμία, ενώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο.

Η δεύτερη φάση ξεκινά από την Τρίτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας.

🎯Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

✅Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της… pic.twitter.com/ebUjOrkXDt — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 17, 2026

Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, οι προγνώσεις ensemble δεν αποτυπώνουν ένα μοναδικό σενάριο, αλλά παρουσιάζουν το εύρος των πιθανών εξελίξεων. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται τόσο η πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και ο βαθμός αβεβαιότητας της πρόγνωσης, ειδικά για το δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Σάββατο

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει:

Στις Κυκλάδες έως 32°C.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 34-36°C.

Στα ηπειρωτικά έως 37-38°C και τοπικά 39°C.

Κυριακή

Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα:

Στη νησιωτική χώρα έως 35-37°C.

Στα ηπειρωτικά 38-39°C.

Τοπικά έως και 40°C.

Δευτέρα και Τρίτη

Το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και θα διατηρηθεί και την Τρίτη, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια, με αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αυξημένες πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.