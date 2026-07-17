Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος ξεκίνησε με τεράστια ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς που εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες σπρώχνουν τους Αθηναίους προς τις παραλίες, εξ ου και οι βασικοί οδικοί άξονες της Αττικής παρουσιάζουν μποτιλιάρισμα. Το λεκανοπέδιο αντιμετωπίζει συνθήκες απόλυτου κυκλοφοριακού εμφράγματος.



Η ανάγκη για μια ανάσα δροσιάς έβγαλε μαζικά τους οδηγούς στους δρόμους, με αποτέλεσμα οι κεντρικές αρτηρίες της Αττικής να θυμίζουν απέραντο πάρκινγκ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα, αυτή την ώρα παρατηρούνται στην Λεωφόρο Κηφισού καθώς από το ύψος του Ρέντη μέχρι το ύψος της Λυκόβρυσης στο ρεύμα προς Λαμία και στην Αττική Οδό από την Μεταμόρφωση μέχρι την Παλλήνη.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Ηράκλειο έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Μαρόπουλο.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 30΄ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). https://t.co/ZIiUc9m5Nb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026

Πάνω από 19.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής χτυπά «κόκκινο», με τα πλοία να αναχωρούν με οριακές πληρότητες για τους δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Μόνο για σήμερα, από τον Πειραιά αναμένεται να σαλπάρουν σχεδόν 19.000 ταξιδιώτες, με 57 προγραμματισμένα δρομολόγια. Συγκεκριμένα, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ 57 πλοία και ταχύπλοα εξυπηρετούν τον Αργοσαρωνικό.



Την ίδια ώρα, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με 15 και 14 δρομολόγια αντίστοιχα.

Το τροχαίο που δυσχεραίνει την κατάσταση

Σαν να μην έφτανε η ταλαιπωρία στις εξόδους, το κέντρο της πρωτεύουσας παραμένει εντελώς φραγμένο. Αιτία είναι ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του Μετρό. Ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τρόλεϊ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τέσσερις επιβάτες. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις της Τροχαίας καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποσυμφορήσουν την κίνηση.



Για όσους ξεκινούν τώρα το ταξίδι, η υπομονή είναι το μόνο όπλο, καθώς η βελτίωση θα αργήσει πολύ.



Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση έχουν:

Στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι μετά τη Λίμνη Κουμουνδούρου

από το Χαϊδάρι μέχρι μετά τη Λίμνη Κουμουνδούρου Στη Λεωφόρο Σχιστού στον Σκαραμαγκά στο ύψος των Ναυπηγείων

στον Σκαραμαγκά στο ύψος των Ναυπηγείων Στον Κηφισό , στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντη μέχρι Λυκόβρυση

, στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντη μέχρι Λυκόβρυση Στην Αττική Οδό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Παλλήνη

από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Παλλήνη Στο μεγαλύτερο μέρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Στη Λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και τον Χολαργό

από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και τον Χολαργό Στη Λεωφόρο Κηφισιάς από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στο Δαχτυλίδι

από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στο Δαχτυλίδι Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Μπλοκαρισμένοι είναι και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Σταδίου

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.