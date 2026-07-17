Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας έντονη ανησυχία και τεράστια αναστάτωση. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε νωρίτερα με τρόλεϊ, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις ελαφρά τραυματίες, στους οποίους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.



Αυτή την ώρα, η κίνηση στην Πανεπιστημίου είναι ολοκληρωτικά μπλοκαρισμένη, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή ή να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους.



Η έρευνα της αστυνομίας για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.