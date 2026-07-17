Σοκαριστική είναι η περιγραφή του 66χρονου που δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, καθώς τραυματίστηκε, ενώ σκοτώθηκε και το μικρό σκυλί του από το εξαγριωμένο ζώο.

Ο 66χρονος, μιλώντας στο Star, δήλωσε πως του επιτέθηκε ένα γερμανικό ποιμενικό, το οποίο αμέσως έπνιξε το σκυλί του και στη συνέχεια άρχισε να δαγκώνει τον ίδιο.

«Η ζωή μου όλη ο Μαξ. Το εννοώ, με βλέπετε πως είμαι», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Σε απόσταση πέντε μέτρων είδα ένα γερμανικό ποιμενικό, ένα τεράστιο σκυλί να τρέχει με την αλυσίδα κατά πάνω μου. Με το που έτρεξε, προσπαθώ να πιάσω το σκυλί μου το μικρό», είπε χαρακτηριστικά.

«Όρμηξε, το έπνιξε, το έπιασε από τον λαιμό, το θανάτωσε επί τόπου και τη στιγμή που προσπαθούσα εγώ να το σώσω, γύρισε σε εμένα και όπου έφτανε, με δάγκωνε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι όλα έγιναν στην οδό Κύπρου 27, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 07:00, η 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από φούρνο. Το σκοινί, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είχε δεθεί καλά και έτσι το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στον 66χρονο άνδρα που περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του.

Ο σκύλος επιτέθηκε αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί και το κατασπάραξε και στη συνέχεια στον 66χρονο.

«Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», είπε μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Ο μεγαλόσωμος σκύλος «ήταν δεμένος, χωρίς να το καταλάβουμε λύθηκε».

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου και ο 66χρονος ήταν τακτικοί πελάτες του φούρνου.

Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.