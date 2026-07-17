Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου σε υπόγειο γκαράζ στην οδό Σίνα, στο Κολωνάκι, όταν αυτοκίνητο με οδηγό καθηγητή της Νομικής Σχολής κατέληξε στο φρεάτιο ανελκυστήρα οχημάτων.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:30, την ώρα που ο οδηγός επιχειρούσε να εισέλθει με το αυτοκίνητό του στον ανελκυστήρα του γκαράζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάλαμος του ανελκυστήρα δεν βρισκόταν στο επίπεδο εισόδου. Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το όχημα πέρασε την πόρτα ασφαλείας, έπεσε στο φρεάτιο και ανατράπηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός ενδέχεται να μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να σταματήσει εγκαίρως. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα από το αυτοκίνητο και τον παρέδωσαν στους διασώστες.

Ο καθηγητής φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Από την πτώση του αυτοκινήτου προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του υπόγειου γκαράζ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης.