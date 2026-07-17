Η ζέστη θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί ότι οι επόμενες δύο έως τρεις νύχτες θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, στην πρόγνωσή του στο YouTube επισημαίνει ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με μπουρίνια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό, ενώ λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τοπικά και θα πυκνώσουν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θράκης και των Σερρών. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

«Δύσκολες οι νύχτες»

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει τη χώρα θα ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Όπως αναφέρει, «Δύσκολες οι νύχτες», καθώς οι επόμενες δύο με τρεις θα χαρακτηρίζονται από έντονη ζέστη, γεγονός που θα αυξήσει τη θερμική επιβάρυνση, η οποία θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Κυριακή.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Δράμα και την Ξάνθη κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, όμως, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο του καιρού.

Η κορύφωση της ζέστης και η αλλαγή του σκηνικού

Η πιο θερμή ημέρα του κύματος ζέστης αναμένεται να είναι η Δευτέρα, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Την Τρίτη, ωστόσο, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκδήλωση καταιγίδων στη Θράκη, ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η ουσιαστική μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με μια ταχέως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάζει κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ισχυρά μπουρίνια, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν μετά τις 26 του μήνα. Ωστόσο, το διήμερο 23-24 του μήνα αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε νέο καιρικό σκηνικό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι έντονη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 37 βαθμούς την Κυριακή, ο υδράργυρος ενδέχεται να υποχωρήσει έως και στους 28 βαθμούς μέχρι την επόμενη Παρασκευή.