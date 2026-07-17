Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί της Παρασκευής, έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, όταν ένας δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε και σκότωσε ένα άλλο σκυλί, ενώ παράλληλα τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη του.

Μια 48χρονη γυναίκα πήγε στον φούρνο, έδεσε προφανώς προσωρινά και χωρίς να διασφαλίσει ότι δεν μπορεί να λυθεί το δεσποζόμενο τετράποδό της και μπήκε να ψωνίσει. Κάποια στιγμή, έξω από τον φούρνο έφτασε ένας 66χρονος με το δικό του δεσποζόμενο σκυλί και τότε ο πρώτος σκύλος λύθηκε και όρμησε εναντίον τους.

Το αποτέλεσμα ήταν να δαγκώσει και να τραυματίσει θανάσιμα το άλλο σκυλί, ενώ δάγκωσε στο χέρι και στην ωμοπλάτη τον 66χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για νοσηλεία και εξετάσεις.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου που επιτέθηκε συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΤΑ Βριλησσίων, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ζωοκτονία και βαριές σωματικές βλάβες και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.