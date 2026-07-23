Η 24η Ιουλίου 1974 καταγράφεται ως η ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στις 4:15 τα ξημερώματα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός και ανέλαβε την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα από τη δικτατορία στην κοινοβουλευτική ομαλότητα, στην αφετηρία της περιόδου που έμεινε στην ιστορία ως Μεταπολίτευση.

Η κατάρρευση του καθεστώτος είχε επέλθει την προηγούμενη ημέρα, υπό το βάρος της εθνικής κρίσης στην Κύπρο. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, το οποίο οργανώθηκε από τη χούντα των Αθηνών, άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου. Η αποδιοργανωμένη επιστράτευση και ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου με την Τουρκία αποκάλυψαν το πολιτικό και στρατιωτικό αδιέξοδο του καθεστώτος.

Στις 23 Ιουλίου, η στρατιωτική ηγεσία κάλεσε πολιτικούς της προδικτατορικής περιόδου σε σύσκεψη, προκειμένου να παραδώσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Έπειτα από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε να κληθεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι από το 1963.

Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, διέθεσε το προεδρικό αεροσκάφος για την επιστροφή του. Στις 2:06 τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν τον Καραμανλή, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η επταετής περίοδος καταστολής και ανελευθερίας είχε φτάσει στο τέλος της.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ, παρουσία του στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη. Αργότερα συγκροτήθηκε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, στην οποία συμμετείχαν πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους, με βασικούς στόχους την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, τον πολιτικό έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διαχείριση της κρίσης στην Κύπρο.

Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του στρατοπέδου εξορίας της Γυάρου, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την επιστροφή της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους την είχαν στερηθεί από το δικτατορικό καθεστώς. Τους επόμενους μήνες νομιμοποιήθηκαν τα πολιτικά κόμματα, περιλαμβανομένου του ΚΚΕ, και άρχισε η θεσμική αποδόμηση του μηχανισμού της δικτατορίας.

Στις 17 Νοεμβρίου 1974 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές μετά τη Χούντα. Στις 8 Δεκεμβρίου, το δημοψήφισμα για το πολιτειακό οδήγησε στην οριστική κατάργηση της μοναρχίας, ενώ το Σύνταγμα του 1975 θεμελίωσε την Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Φωτογραφία: Αρχείο ΕΡΤ

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1908: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται εξαντλημένος λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου. Με τη βοήθεια θεατών καταφέρνει να περάσει πρώτος τη γραμμή, αλλά η παρέμβαση οδηγεί στην ακύρωσή του. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το επεισόδιο μένει ιστορικό ως παράδειγμα ανθρώπινης υπέρβασης και δραματικής ανατροπής.

1909: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή ως Φεντερασιόν, από τον Εβραίο διανοούμενο Αβραάμ Μπεναρόγια. Η πολυγλωσσική αυτή οργάνωση ένωσε Έλληνες, Εβραίους, Βούλγαρους και Τούρκους εργάτες και θεωρείται πρόδρομος του οργανωμένου εργατικού κινήματος στην Ελλάδα.

1911: Ο Αμερικανός αρχαιολόγος Χίραμ Μπίνγκαμ ανακαλύπτει το Μάτσου Πίτσου στο Περού, αποκαλύπτοντας τη «χαμένη πόλη των Ίνκας» που παρέμενε άγνωστη στη σύγχρονη εποχή για αιώνες. Το Μάτσου Πίτσου θα καταλήξει να αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και παγκόσμιο τουριστικό σύμβολο.

1923: Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία καθορίζει οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα και τερματίζει επίσημα την ελληνοτουρκική σύγκρουση της περιόδου 1919-1922. Με το άρθρο 20 η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραιτείται από κάθε διεκδίκηση. Η συνθήκη σηματοδοτεί τη γέννηση της σύγχρονης Τουρκίας.

O σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον κατά τη διάσημη «Συζήτηση Κουζίνας» (24 Ιουλίου 1959)

1959: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον και ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ διασταυρώνουν τις απόψεις τους για τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό μπροστά σε μία πρότυπη κουζίνα, στο πλαίσιο της Αμερικανικής Έκθεσης στη Μόσχα. Η περίφημη «αντιπαράθεση της κουζίνας» αποκρυσταλλώνει τις ιδεολογικές διαφορές του Ψυχρού Πολέμου.

1967: Κατά την επίσημη επίσκεψή του στον Καναδά, ο πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκολ προκαλεί διπλωματική θύελλα δηλώνοντας στο πλήθος του Μόντρεαλ: «Vive le Québec libre!». Η φράση, ερμηνευόμενη ως υποστήριξη στην ανεξαρτησία του Κεμπέκ, ενθουσιάζει τους αυτονομιστές αλλά εξοργίζει την καναδική κυβέρνηση.

1969: Το Apollo 11, με επιβάτες τους πρώτους ανθρώπους που περπάτησαν στη Σελήνη, επιστρέφει με ασφάλεια στη Γη, καταλήγοντας στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η αποστολή, με επικεφαλής τον Νιλ Άρμστρονγκ, ολοκληρώνει τον στόχο που είχε θέσει ο πρόεδρος Κένεντι και αλλάζει για πάντα την ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.

1974: Η δικτατορία καταρρέει στην Ελλάδα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφει εσπευσμένα από το Παρίσι για να αναλάβει την ηγεσία της μεταβατικής κυβέρνησης. Ορκίζεται πρωθυπουργός τα ξημερώματα μπροστά στον πρόεδρο Φαίδωνα Γκιζίκη. Η Μεταπολίτευση ξεκινά και η δημοκρατία αποκαθίσταται.

1982: Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας, με την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

2008: Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας συνοδευόμενος από την 23χρονη μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο. Η συμβολική του κίνηση προκαλεί εντύπωση και τον καθιερώνει ως νέο, αντισυμβατικό πολιτικό πρόσωπο.

2013: Τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάζεται στη Γαλικία της Ισπανίας, προκαλώντας τον θάνατο 79 ανθρώπων και τον τραυματισμό σχεδόν 100. Το δυστύχημα αποδίδεται σε ανθρώπινο λάθος και θεωρείται το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων δεκαετιών στην Ισπανία.

2021: Η UNESCO αποτυγχάνει να χαρακτηρίσει τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς «σε κίνδυνο», παρά τις πιέσεις επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών. Η απόφαση προκαλεί αντιδράσεις διεθνώς.

Γεννήσεις

1783 – Σιμόν Μπολίβαρ (Simón Bolívar), Βενεζουελανός ηγέτης και εθνικός ήρωας της Λατινικής Αμερικής, γνωστός ως «El Libertador». Γεννήθηκε στο Καράκας στις 24 Ιουλίου 1783, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας κρεολών με ισπανικές και βασκικές ρίζες. Αφιερώθηκε στον αγώνα για την απελευθέρωση των ισπανικών αποικιών και ηγήθηκε επαναστατικών κινημάτων που οδήγησαν στην ανεξαρτησία της Βενεζουέλας, της Κολομβίας, του Εκουαδόρ, του Περού, του Παναμά και της Βολιβίας – στη μνήμη του οποίου πήρε το όνομά της η τελευταία. Το όραμά του ήταν μια ενωμένη, δημοκρατική Λατινική Αμερική. Παρά το αριστοκρατικό του υπόβαθρο, επένδυσε την προσωπική του περιουσία στον αγώνα για ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών, αφήνοντας διαχρονικό αποτύπωμα ως σύμβολο ανεξαρτησίας και φιλελευθερισμού

1802 – Αλέξανδρος Δουμάς (πατέρας) (Alexandre Dumas père), Γάλλος συγγραφέας και θεμελιωτής του ιστορικού μυθιστορήματος, γεννημένος στις 24 Ιουλίου 1802 στο Βιγιέρ-Κοτρέ. Έγινε διάσημος με έργα όπως «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» («Les Trois Mousquetaires») και «Ο Κόμης Μοντεχρίστος» («Le Comte de Monte-Cristo»), τα οποία αρχικά δημοσιεύονταν σε συνέχειες και άσκησαν διαχρονική επίδραση στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Ήταν εγγονός Γάλλου ευγενούς και γιος του αφρικανικής καταγωγής στρατηγού Θωμά-Αλέξανδρου Δουμά, γεγονός που επηρέασε το κοινωνικό του status. Με χαρακτηριστικό ρομαντικό ύφος και απαράμιλλη αφηγηματική ένταση, έγραψε επίσης πλήθος θεατρικών έργων και άρθρα, γνωρίζοντας τεράστια εμπορική επιτυχία αλλά και οικονομικές δυσκολίες λόγω του πολυτελούς τρόπου ζωής του. Πέθανε το 1870, ενώ το 2002 τα οστά του μεταφέρθηκαν τιμητικά στο Πάνθεον του Παρισιού, ανάμεσα στις μεγαλύτερες μορφές της Γαλλίας

1897 – Αμέλια Έρχαρτ (Amelia Earhart), Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας και σύμβολο γυναικείας ανεξαρτησίας. Γεννημένη στις 24 Ιουλίου στο Κάνσας, ήταν η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό το 1932, ανοίγοντας νέους δρόμους στη διεθνή αεροπορία και σπάζοντας τα στερεότυπα της εποχής για το τι μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα. Η Έρχαρτ διακρίθηκε για το ανυπότακτο πνεύμα, την τόλμη και την προσήλωσή της στον σκοπό της, ιδρύοντας και την οργάνωση Ninety-Nines για την ενίσχυση των γυναικών πιλότων. Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1937, σε μια προσπάθεια να κάνει τον γύρο του κόσμου, και παραμένει σύμβολο θάρρους, ανεξαρτησίας και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές γυναικών

1969 – Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, παραγωγός και επιχειρηματίας, γεννημένη στις 24 Ιουλίου στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Αναδείχθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, ξεκινώντας από τη χορευτική σκηνή και κατακτώντας αμέσως μετά τις κορυφές του Χόλιγουντ με ταινίες όπως η «Selena», ενώ έγινε και η πρώτη Λατίνα που θεωρήθηκε superstar. Με διαχρονικές μουσικές επιτυχίες όπως τα «If You Had My Love» και «Let’s Get Loud», συνδύασε καριέρα σε δισκογραφία και κινηματογράφο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πανίσχυρο επιχειρηματικό brand στα καλλυντικά, τη μόδα και τις επενδύσεις. Θεωρείται σύμβολο γυναικείας ενδυνάμωσης και διαχρονικής pop επιτυχίας.

1970 – Έλλη Κοκκίνου (Elli Kokkinou), Ελληνίδα τραγουδίστρια με δυναμική και διαχρονική πορεία στην ελληνική ποπ και λαϊκή σκηνή. Γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1970 στην Αθήνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το τραγούδι, αποκτώντας γρήγορα αναγνωρισιμότητα. Το 1998 κυκλοφόρησε το πρώτο της single και το 1999 το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες με χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι, όπως τα «Επικίνδυνα Παιχνίδια», «Ανδρική Κολόνια», «Στο Κόκκινο» και «Ειλικρινά». Έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής (Βίσση, Ρουβάς, Βανδή, Τερζής, Ρακιντζής) και έχει αφήσει το στίγμα της με κομμάτια που άφησαν εποχή στη σύγχρονη pop και τη λαϊκή διασκέδαση. Στην καριέρα της ξεχώρισε για την εκρηκτική σκηνική παρουσία, τις επιτυχημένες συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και τις πρωτιές στα charts, ενώ παραμένει ενεργή και αγαπητή στο κοινό μέχρι σήμερα

1970 – Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης (Konstantinos Markoulakis), Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός παραγωγός, με ουσιαστική και διαρκή παρουσία στην ελληνική σκηνή. Γεννημένος στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου 1970, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και διακρίθηκε σε πληθώρα τηλεοπτικών σειρών όπως «Λόγω τιμής», «Να με προσέχεις», «Έτερος Εγώ» και «Κόκκινος κύκλος». Καθιέρωσε το όνομά του τόσο ως πρωταγωνιστής σε επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις («Άμλετ», «Ο συλλέκτης», «Το τρίτο στεφάνι») όσο και ως σκηνοθέτης. Στον κινηματογράφο έχει εμφανιστεί σε σημαντικές ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Hardcore» και το «Παράδεισος στη Δύση». Είναι γνωστός για τη σταθερή του παρουσία και την ποιοτική προσέγγιση στις συνεργασίες του, ενώ παραμένει ενεργός σε θέατρο και τηλεόραση μέχρι σήμερα

1983 – Ντανιέλε Ντε Ρόσι (Daniele De Rossi), Ιταλός ποδοσφαιριστής, γεννημένος στη Ρώμη στις 24 Ιουλίου 1983. Υπήρξε εμβληματικός μέσος της Ρόμα, όπου αγωνίστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες, κατακτώντας το Κύπελλο Ιταλίας το 2007 και το 2008. Με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Μουντιάλ στη Γερμανία και καταγράφοντας συνολικά 117 συμμετοχές και 21 γκολ. Ξεχώρισε για τη μαχητικότητα, το ηγετικό του πνεύμα και την ευχέρεια τόσο στην άμυνα όσο και στη δημιουργία. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, δραστηριοποιήθηκε ως προπονητής, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Θάνατοι

1980 – Πίτερ Σέλλερς (Peter Sellers), Άγγλος ηθοποιός και κωμικός, μία από τις εμβληματικές μορφές της βρετανικής και παγκόσμιας κωμωδίας του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε το 1925 και έγινε διάσημος κυρίως ως Επιθεωρητής Κλουζώ στη σειρά ταινιών «Ροζ Πάνθηρας», δημιουργώντας έναν μοναδικό ήρωα που έμεινε αξέχαστος για την ατελείωτη γκάφα και το λεπτό χιούμορ του. Η καριέρα του εκτείνεται και σε άλλες μεγάλες ταινίες όπως «Dr. Strangelove», «Lolita» και «Being There», όπου ξεχώρισε για την ικανότητα μεταμόρφωσης και την ερμηνευτική του ευφυΐα. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 24 Ιουλίου 1980, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κινηματογραφική τέχνη

2017 – Ζωή Φυτούση, ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και αρθρογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου 1933 με καταγωγή από τη Χίο και διέπρεψε στο θέατρο, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1953 και συνεργάστηκε με τις σπουδαιότερες μορφές της εποχής, παίζοντας σε όλα τα είδη παραστάσεων και σε περίπου 70 ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Παράλληλα, διακρίθηκε για την ερμηνεία της στο τραγούδι, με πιο γνωστή την εκτέλεση του Μάνου Χατζιδάκι «Φέρτε μου ένα μαντολίνο». Η Φυτούση υπήρξε επίσης ποιήτρια, συγγραφέας επτά βιβλίων και ιδιαίτερα ενεργή στον καλλιτεχνικό και πνευματικό χώρο. Απεβίωσε στις 24 Ιουλίου 2017, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά στην ελληνική τέχνη

2023 – Μαριάννα Βαρδινογιάννη (Marianna V. Vardinoyannis), Ελληνίδα ευεργέτης και ακτιβίστρια με διεθνές έργο στον τομέα της παιδικής υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2023, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα με ένα πλούσιο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που είχε στο επίκεντρο τα παιδιά και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ως Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO και ιδρύτρια του Συλλόγου «Ελπίδα» και του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», συνέβαλε στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου, στη δημιουργία του πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου στην Ελλάδα και στην υποστήριξη χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Υποστήριξε θεμελιωδώς την προώθηση της παιδείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, θωρακίζοντας διεθνώς την εικόνα της χώρας ως πρότυπο φιλανθρωπίας και προάσπισης ευάλωτων ομάδων. Βραβεύτηκε με πλήθος διεθνών διακρίσεων για τη δράση της

Αθηναγόρας, Χριστίνα

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αυτοφροντίδας