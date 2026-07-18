Σε καλοκαιρινή περίοδο εισέρχονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, καθώς αλλάζει η συχνότητα των δρομολογίων.

Ειδικότερα, λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ προσαρμόζουν τα προγράμματά τους στις ανάγκες της θερινής περιόδου, προσφέροντας διαφοροποιημένες υπηρεσίες μεταφοράς στους πολίτες. Η εφαρμογή του θερινού προγράμματος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) ξεκίνησε από το Σάββατο 27/6.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Όπως επισημαίνεται στον επίσημο σχεδιασμό του ΟΑΣΑ, η μείωση των δρομολογίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ ξεκίνησε ήδη από το Σάββατο (27/6), με το επιβατικό κοινό να καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Όπως κάθε καλοκαίρι, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο στάδια:

Η φάση «Θερινό Ι» θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουλίου και θα επανέλθει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στο ενδιάμεσο, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα «Θερινό ΙΙ», φέρνοντας ακόμη λιγότερα ΜΜΜ στους δρόμους της Αθήνας, λόγω της παραδοσιακής μείωσης της κίνησης στην πρωτεύουσα.

Οι γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά αλλά και όσες περνούν από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος ενισχύονται το καλοκαίρι, καθώς εκεί μετατοπίζεται μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Σε λειτουργία μπαίνει επιπλέον η ενισχυτική θερινή γραμμή 122Θ Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη η οποία, πέρα από τα Σαββατοκύριακα, θα εκτελεί δρομολόγια και τις καθημερινές.

Μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων αναμένεται και η διακοπή της κυκλοφορίας στις γραμμές 242, 250 και Ε90.

Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει επίσης τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 – 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Γραμμή 3 (Μετρό): Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, ισχύει ειδικό καθεστώς. Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.