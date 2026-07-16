Στο σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης ιατρικής φροντίδας για τα ιπποειδή στην Ελλάδα, ειδικά στη Νότια Ελλάδα και την Αττική, μετά το κλείσιμο της κλινικής ιπποειδών στο Μαρκόπουλο, εστίασε το πρωί της Πέμπτης 16/7 η δημοσιογράφος, Ανθή Βούλγαρη.

Αφορμή για την ανάδειξη του θέματος στάθηκε ο θάνατος του αλόγου της Ανθής Βούλγαρη από κολικό, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια.

«Κλινική υπάρχει, σαν κλινική, δεν είναι όμως στελεχωμένη. Η κλινική λειτουργούσε και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το άλογό μου έπαθε κολικό την περασμένη Τρίτη το βράδυ. Προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια να το κρατήσουμε στη ζωή. Όταν είπα “παιδιά να το πάμε στην κλινική”, μου λένε “μα δεν υπάρχει κλινική”. Μα λέω εκείνη που υπήρχε στο Μαρκόπουλο; “Εκείνη έχει κλείσει”. Γιατί; Γιατί έχει πάει στο Υπερταμείο, που το Υπερταμείο θέλει να πουλήσει εκεί πέρα την ευρύτερη περιοχή», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

«Με αφορά να υπάρχει κλινική και να υπάρχει χώρος για τα ζώα μας. Αυτό το πράγμα που γίνεται, που το δικό μου ζώο έφυγε αβοήθητο, γιατί εμένα αυτό με καίει, ότι δεν του έδωσα την ευκαιρία. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έφυγε κάτω από μία ελιά αβοήθητο».

«Και για να προλάβω κάποιους που θα πουν “τι μας λες τώρα εδώ, για τους ανθρώπους δεν έχουμε τα βασικά”, θα σας πω ότι τα άλογά μας είναι μέλη της οικογένειάς μας, είναι επέκταση του εαυτού μας για όσους ασχολούμαστε με την αθλητική ιππασία. Σημαίνει πάρα πολλά για εμάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, η κλινική του Αριστοτελείου, που κάνει φανταστική δουλειά, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα με τα μέσα που έχουν».

Όπως εξήγησε στο MEGA ο Γιώργος Δημαράς, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΙ, η κλινική λειτουργούσε με επιτυχία έως το τέλος του 2023, αλλά έκλεισε λόγω της μεταβίβασης του χώρου στο Υπερταμείο και της παύσης της ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Παρά το γεγονός ότι ο χώρος και ο εξοπλισμός υπάρχουν, η κλινική δεν είναι πλέον αδειοδοτημένη και δεν προβλέπεται η λειτουργία της στον εν εξελίξει διαγωνισμό αξιοποίησης του Μαρκόπουλου.

Παράλληλα, ο ιππίατρος Πέτρος Ζαφείρης ανέφερε ότι υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό και η κλινική ήταν ένα πλήρως οργανωμένο νοσηλευτικό ίδρυμα για ιπποειδή, με δυνατότητα διενέργειας σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων, παρακολούθησης λοιμωδών νοσημάτων και έρευνας.

«Ζητάμε κάτι να λειτουργήσει για να μην ρημάζει και για να μπορούν τα άλογα, τα ζώα, να σωθούν»

«Η κλινική άνοιξε τις πόρτες της το 2003 και σταμάτησε να λειτουργεί 20 χρόνια μετά, το τέλος του 2023. Είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις ανάγκες περίθαλψης των ίππων του ιπποδρόμου και της ιππασίας, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι αθλητικά άλογα, είναι άλογα υψηλών αποδόσεων, αθλητές, που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη περίθαλψη. Για να ικανοποιηθεί λοιπόν αυτή η συνθήκη, είχε σχηματιστεί από πολύ νωρίς, από τις αρχές του 2000 μία ομάδα κτηνιάτρων», είπε και συνέχισε:

«(…) Το 2003 λοιπόν λειτουργήθηκε η κλινική, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εξοπλίστηκε -από εμάς, από την ομάδα- με τα καλύτερα επιστημονικά όργανα της εποχής, και μας επέτρεψε να κάνουμε πάρα πολλές επεμβάσεις χειρουργικές. Πάνω από 2.000 αθροσκοπήσεις, πάνω από 200 κολικούς, δύσκολες άλλες επεμβάσεις, του αναπνευστικού. Αλλά εκτός από αυτό, λόγω των αναγκών που υπήρχαν για τον ιππόδρομο και για την ιππασία, η κλινική λειτούργησε και σαν κέντρο παρακολούθησης λοιμωδών νοσημάτων, γιατί είχαμε ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τα λοιμώδη νοσήματα των ιπποειδών. Και έκανε ταυτόχρονα έρευνα για νέες θεραπείες και για νέα φάρμακα, σε συνεργασία με το εξωτερικό».

«Δεν ζητάει κανείς λεφτά εδώ πέρα. Ζητάμε κάτι που υπάρχει, να μη ρημάζει. Αυτή η κλινική έχει γίνει από τον ελληνικό λαό, με τα χρήματά του. Ζητάμε κάτι να λειτουργήσει για να μην ρημάζει και για να μπορούν τα άλογα, τα ζώα, να σωθούν. Το αυτονόητο. Και δεν ανοίγει μύτη, δεν μιλάει κανείς από την κυβέρνηση, δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση, εδώ πέρα η ομοσπονδία παλεύει με νύχια και με δόντια τόσα χρόνια. Δυστυχώς, έπρεπε να πεθάνει το δικό μου άλογο, για να μπω σε διαδικασία και εγώ να μάθω, γιατί δεν το ήξερα», δήλωσε κλείνοντας η Ανθή Βούλγαρη.