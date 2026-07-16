Βαρύ είναι το κλίμα στη Χαλκιδική που έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία. Τη ζωή του μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο έχασε ένα ζευγάρι μαζί με το 6 μηνών βρέφος του, ενώ μάχη δίνει η 7χρονη κόρη του.

Πρόκειται για οικογένεια παραθεριστών από τη Μολδαβία που είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική (στο ύψος του 28,6ου χιλιομέτρου) κοντά στη Μεταμόρφωση το απόγευμα της Τετάρτης 15/7.

Νεκροί είναι ο πατέρας 35 ετών, η 28χρονη σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους, ενώ η κόρη τους νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στο βρέφος, αλλά δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοήθειας σε τροχαίο δυστύχημα μετά από μετωπική σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη, στο ύψος του 28,6ου χιλιομέτρου, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής γύρω στις 6:30 το απόγευμα.

Στο σημείο της τραγωδίας επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις τους μία 28χρονη γυναίκα και ένα βρέφος έξι μηνών, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους τον 35χρονο άνδρα και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας ηλικίας 7 ετών.

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η γυναίκα και το μωρό μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής όπου δόθηκε μεγάλη μάχη ώστε να επανέλθει το βρέφος με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πολυγύρου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, ενώ το 7χρονο παιδί της οικογένειας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Πώς έγινε το δυστύχημα

«Πρόκειται για μακελειό», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Action24, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τονίζοντας πως «ξεκληρίστηκε μία οικογένεια».

«Φαίνεται ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Μολδαβός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο βυτιόφορο. Είχαμε μετωπική σύγκρουση», επεσήμανε.