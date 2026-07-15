Πυρκαγιά μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού, στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς μεταβαίνει στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.