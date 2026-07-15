Μία ακόμη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέσβο, καθώς δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στο οδικό δίκτυο Παναγιούδας – Μόριας, στο ίδιο σημείο όπου πριν από περίπου έναν μήνα είχε σημειωθεί ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία υπήκοος Αυστραλίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η μία από τις δύο γυναίκες να ανασυρθεί νεκρή από το όχημα, ενώ η δεύτερη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Στο ίδιο σημείο είχε σημειωθεί νέα τραγωδία πριν από έναν μήνα

Το δυστύχημα προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο του δρόμου όπου, πριν από περίπου έναν μήνα, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νεαροί σε άλλο θανατηφόρο τροχαίο.

Το νέο δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού δικτύου και τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στην περιοχή.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και τη μοιραία πρόσκρουση στην κολώνα ηλεκτροφωτισμού.