Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου, στα Πατήσια, καθώς μία ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το εσωτερικό του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένους. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 75 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το ίδιο διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε και ο περίπου 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο κτίριο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα εγκλωβισμένα άτομα, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.