Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, καθώς μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκαλώντας αναζωπυρώσεις και νέα επικίνδυνα μέτωπα σε μεγάλη απόσταση από την αρχική εστία εκδήλωσης.

Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται ακόμη με 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για αγροτικές περιουσίες, κτίσματα και οικίες.



Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σώμα με σώμα μέσα σε χαράδρα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ενώ συνεχίζεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Μελιδοχώρι, καθώς το κύριο μέτωπο μαίνεται πάνω από τον οικισμό, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για να το περιορίσουν άμεσα. Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή αλλάζουν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση.



Οι φλόγες κινούνται μέσα σε βαθιά χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν σε εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο, καθώς οι γλώσσες φωτιάς εμφανίζονται εντελώς αιφνιδιαστικά. Αναγκάζονται να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής από το μέτωπο για να σώσουν τις εγκαταστάσεις της περιοχής.

Μηνύματα από το 112 και προληπτικές εκκενώσεις οικισμών

Η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, οδηγώντας στην άμεση ενεργοποίηση του 112.



Αρχικά εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα για ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια δόθηκε εντολή για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από το Μελιδοχώρι και τον Βοριά με κατεύθυνση προς Χαράκι και Δαμάνια.

Οι φλόγες κινήθηκαν απειλητικά κοντά σε αγροτικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ωστόσο σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στην γιγαντιαία προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Στην περιοχή επιχειρεί μια πανστρατιά της Πυροσβεστικής, με δυνάμεις από Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Συνολικά επί ποδός βρίσκονται 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 οχήματα.

Σύμφωνα με το NeaKriti.gr, από αέρος επιχειρούν ελικόπτερα και αεροπλάνα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις, παρά τους στροβιλισμούς του αέρα μέσα στη βαθιά χαράδρα όπου μαίνεται η φωτιά. Πολύτιμη συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών – Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου.

Στο «πορτοκαλί» η Κρήτη με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε σε μια ημέρα ιδιαίτερα ακραίων συνθηκών, με το νησί να βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου είχε θέσει την Κρήτη στο «πορτοκαλί», που σημαίνει ότι οι αρχές ήταν ήδη σε αυξημένη επιφυλακή. Στο σημείο βρίσκεται ανακριτικό κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών.