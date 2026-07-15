Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πολύκαστρο Κιλκίς, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.



Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις δύο, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρχές, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν κτίρια επαγγελματικής χρήσης.



Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν ακαριαία, με αποτέλεσμα το μέτωπο να τεθεί γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη.



Πολύτιμη συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Παιονίας.



Στο σημείο, το οποίο βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, μεταβαίνει ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να ερευνήσει τα αίτια.