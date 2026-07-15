Συγκλονίζει το πανελλήνιο ο θάνατος δύο νέων ανθρώπων μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά, ο οποίος αποδίδεται από τους ειδικούς σε αναθυμιάσεις, καθώς το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν κλειστή.

«Υπάρχει ένας κλειστός χώρος γκαράζ λίγων τετραγωνικών που χωράει ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο και έχουμε ένα αυτοκίνητο εν λειτουργία, δηλαδή με αναμμένη τη μηχανή και, δυστυχώς, με αναμμένο το κλιματιστικό. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει και μπορεί να γίνει χωρίς να το αντιληφθεί καν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται και μπαίνει μέσα στην καμπίνα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ύπουλο αέριο», τόνισε σε δηλώσεις του ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό το αέριο έχει δυστυχώς την ικανότητα να κλέβει οξυγόνο από τον οργανισμό, να κλέβει οξυγόνο από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία σταδιακή μείωση του οξυγόνου, η οποία στην αρχή προκαλεί μία καταβολή, μία υπνηλία και στη συνέχεια –πολύ σύντομα, μιλάμε για ελάχιστα λεπτά– έχουμε μία απώλεια αισθήσεων και αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση από ανθρώπους που βρίσκονται σε εξωτερικό περιβάλλον, τα θύματα είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουν.

Δεν βλέπουμε καπνούς ή κάτι τέτοιο. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και ουσιαστικά σιγά σιγά αρχίζουμε να αισθανόμαστε μία υπνηλία. Εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνουμε καν να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί, ειδικά αν δεν είμαστε ειδικοί. Ακόμα και ειδικοί να είμαστε, μία υπνηλία δεν είναι κάτι το οποίο αμέσως μας κινητοποιεί να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρουμε οξυγόνο.

Αυτό πράγματι γίνεται σε ελάχιστα λεπτά: από την υπνηλία μέχρι τη στιγμή που θα έχουμε απώλεια αισθήσεων και θάνατο μπορεί να περάσουν πέντε λεπτά όλα κι όλα».

Πώς έγινε η τραγωδία

Το νεαρό ζευγάρι, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο, στο γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο πατέρας του 28χρονου ήταν εκείνος που βρήκε τον 28χρονο γιο του και την 24χρονη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά την ταραχή του, επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες κάνοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Δυστυχώς, όμως, για το νεαρό ζευγάρι η μοίρα είχε σφραγιστεί, με τους διασώστες που κατέφθασαν απλώς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό τους.

Τις οριστικές απαντήσεις για τα αίτια θανάτου τους αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.