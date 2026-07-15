Η θερμοκρασία αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες, με το θερμό κύμα να κορυφώνεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει ή ακόμη και θα ξεπεράσει το όριο των 40 βαθμών Κελσίου, χωρίς ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το θερμό επεισόδιο να έχει μεγάλη διάρκεια.

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος, η Ελλάδα βρίσκεται στα ανατολικά του ισχυρού υποτροπικού αντικυκλώνα που διατηρεί τις πιο θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Έτσι, κατά διαστήματα επηρεάζεται από θερμότερες αέριες μάζες, χωρίς όμως να βρίσκεται στον πυρήνα του φαινομένου. Αυτός είναι και ο λόγος που τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, χωρίς να καταγράφονται εκτεταμένα ακραίες τιμές.

Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, η επιρροή του αντικυκλώνα θα μετατοπιστεί λίγο ανατολικότερα, επηρεάζοντας περισσότερο και τη χώρα μας. Το αποτέλεσμα θα είναι η κορύφωση του θερμού επεισοδίου, με τις θερμοκρασίες σε αστικά κέντρα και σε κλειστές περιοχές της κεντρικής, δυτικής και νότιας Ελλάδας, μακριά από τη θάλασσα, να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40°C. Με βάση τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η Κυριακή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι η θερμότερη ημέρα.

Παρά την έντονη ζέστη, οι μέχρι τώρα προγνώσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη Δευτέρα αναμένεται να αρχίσει η είσοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά, προκαλώντας σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα. Στα κεντρικά και τα νότια, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν πιθανώς έως και την Τρίτη, ενώ η μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα ευνοήσει την εκδήλωση περισσότερων φαινομένων αστάθειας. Πρόκειται, πάντως, για μια τάση που θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα θα γίνουν πιο αξιόπιστα.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Την Πέμπτη η σημαντικότερη αλλαγή θα αφορά τη μικρή ενίσχυση της αστάθειας στη βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειότερα τμήματα της Πίνδου, στη Μακεδονία και πιθανώς στη Θράκη.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στο εσωτερικό της χώρας και κυρίως στα κεντροδυτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν ξανά τους 38 με 39°C, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Στην περιοχή του Αγρινίου μάλιστα δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 35 με 36°C, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Η αστάθεια θα επιμείνει την Παρασκευή κυρίως στα ορεινά τμήματα της βόρειας χώρας.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ και θα επηρεάζουν περισσότερο τα ανατολικά ηπειρωτικά, από την Εύβοια έως τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η ενίσχυση των ανέμων θα οδηγήσει σε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, ενώ στο εσωτερικό της χώρας και κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα διατηρηθούν οι υψηλότερες τιμές, με τον υδράργυρο να αγγίζει και πάλι τους 38°C.

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Το Σάββατο το θερμό επεισόδιο θα πλησιάζει στην κορύφωσή του. Στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και στις πεδιάδες της Μακεδονίας η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 38 και 39°C, ενώ δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα τοπικά 40άρια.

Κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία θα υποχωρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στα ανατολικά παράκτια και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση τη Νότια Κρήτη και τη Ρόδο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αισθητά χαμηλότερες, καθώς το μελτέμι θα συνεχίσει να περιορίζει την άνοδο του υδραργύρου.

Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν μικρές διακυμάνσεις στην έντασή τους, διατηρούμενοι γενικά έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή αναμένεται να εξασθενήσουν σημαντικά.