Mε το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries αναχώρησε πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την περασμένη Πέμπτη 8 Ιουλίου στη Ζάκυνθο.

Το μαχητικό αεροσκάφος αποχώρησε από το νησί 6 μέρες μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το imerazante, πολυπληθές κλιμάκιο είχε πάει στο νησί από την Πέμπτη. Αρχικά το απομάκρυναν από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια, το αποσυναρμολόγησαν βγάζοντας τα φτερά του και τα ξημερώματα της Τετάρτης συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο.