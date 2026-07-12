Κινητοποίηση προκάλεσε στις πυροσβεστικές δυνάμεις φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην περιοχή του Αλιβερίου, στην Εύβοια. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ακτή Νηρέως, έξω από το Αλιβέρι, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Με το που έγινε γνωστό το περιστατικό, πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δημάς, μιλώντας στο evima, ανέφερε: «Έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό ακτή Νηρέως και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου».

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Περιβολάκι του δήμου Λαγκαδά

Υπό μερικό έλεγχο εξάλλου, έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με καλαμιές και ξερά χόρτα, κοντά σε χώρο απορριμμάτων και αρδευτικό κανάλι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες περιόρισαν την εξάπλωση του μετώπου.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με αρχικό προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στη συνέχεια εστάλη νέο μήνυμα, με το οποίο ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς τον Λαγκαδά.